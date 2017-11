Bilfinger (Weekly) - Der letzte Zündfunke

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":























Der letzte Zündfunke





Die objektive Auswertung anhand des „HSBC Trendkompass“ signalisiert für die Bilfinger-Aktie

einen intakten Aufwärtstrend. Für besonders vielversprechend halten wir Konstellationen,

in denen die mathematische Berechnung des Momentums und der Relativen Stärke „Hand

in Hand“ mit einem konstruktiven Chartbild geht. Letzteres ist derzeit bei Bilfinger

eindeutig der Fall. So arbeitet das Papier an der Ausprägung eines Doppelbodens, der

bei Notierungen oberhalb von 36,89 EUR abgeschlossen wäre. Möglicherweise ist diese

untere Umkehr gleichzeitig Teil einer großen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation

(siehe Chart). Um dieses Umkehrmuster abzuschließen, bedarf es eines Sprungs über

die aktuell bei 37,53 EUR verlaufende Nackenlinie. Mut macht dabei die Bodenbildung

im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) sowie das frische MACD-Kaufsignal. Gelingt

der diskutierte Befreiungsschlag, markiert das Jahreshoch 2017 (40,72 EUR) nur ein

erstes Etappenziel. Perspektivisch rückt vielmehr das 2015er-Hoch bei 45,35 EUR wieder

auf die Agenda, welches bestens mit der 200-Wochen-Linie (akt. bei 45,39 EUR) harmoniert.

Im Ausbruchsfall bietet sich das Hoch vom August (36,89 EUR) als engmaschige Absicherung

an.





















Bilfinger (Weekly)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?

































HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de



















---------------------------------------------------------------------Diese E-Mail sowie eventuelle Anhänge enthalten vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren oder Speichern sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.This e-mail and any attachments may contain confidential and / or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail . Any unauthorized copying, storing, disclosure or distribution of the contents of this e-mail is strictly forbidden.---------------------------------------------------------------------HSBC Trinkaus & Burkhardt AGSitz: Düsseldorf, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 54447Mitglieder des Vorstands: Carola Gräfin v. Schmettow (Sprecherin), Dr. Rudolf Apenbrink, Paul Hagen, Fredun Mazaheri, Norbert Reis, Dr. Jan WilmannsVorsitzender des Aufsichtsrats: Andreas Schmitz