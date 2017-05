Bilfinger (Weekly) - In Sachen Bodenbildung …

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":



















… ist die Bilfinger-Aktie mittlerweile wieder einen Schritt weiter. Aus charttechnischerSicht können Investoren diese Feststellung an dem Sprung über die seit Mai 2015 bestehende,fallende Trendlinie (akt. bei 39,33 EUR) festmachen. Aktuell kratzt das Papier zusätzlichan den jüngsten Verlaufshochs zwischen 40,42 EUR und 41,00 EUR. Ein Sprung über dieseHürden würde die laufende Erholungsrally nochmals befeuern, so dass dann die Hochsvom März 2016 und November 2015 bei 44,15/45,18 EUR wieder auf die Agenda rücken.Jenseits dieser Hürden wäre der Weg frei, um in die riesige Abwärtskurslücke vom April2015 (49,90 EUR zu 57,16 EUR) vorzustoßen, deren Bedeutung zusätzlich durch die hierverlaufende 200-Wochen-Linie (akt. bei 51,61 EUR) untermauert wird. Vor diesem Hintergrundkönnen Anleger – spätestens einen Spurt über die o. g. Marke von 41 EUR – zu einemAusbau bestehender Engagements nutzen. Im Zusammenspiel mit einer engen Absicherungauf Basis der Unterstützungen bei rund 40 EUR ergibt sich im Ausbruchsfall zudem einattraktives Chance-Risiko-Verhältnis.