Bilfinger Short: 105-Prozent-Chance

Die Aktie von Industrie-Dienstleister Bilfinger steht auf wackligem Fundament. Aufwärtstrend und Unterstützung sind gebrochen. Mit einem Open End Turbo Short auf die Bilfinger-Aktie kann sich bei fallenden Notierungen auf weitere Sicht eine interessante Trading-Chance von 105 Prozent ergeben.

Der frühere Baukonzern Bilfinger leitete in den vergangenen Jahren eine strategische Neuausrichtung ein. Während eine Reihe von Unternehmen in den Bereichen Industrie, Kraftwerk und Immobilien erworben wurde, reduzierte Bilfinger zugleich die bisherigen Aktivitäten im Baubereich. Somit entwickelte sich das Unternehmen, dessen Anfänge zurück bis ins Jahr 1880 reichen, vom Baukonzern zum internationalen Engineering- und Servicedienstleister. Fortschritte erzielte das Unternehmen von Juli bis Mitte Februar auch am Aktienmarkt. Von den Tiefs um 25 Euro Mitte des letzten Jahres stieg die Aktie bis auf ein Hoch bei 40,41 Euro an und legte dadurch in rund sieben Monaten um mehr als 60 Prozent zu. Dort allerdings stieß die Bilfinger-Aktie an der seit Anfang 2016 bestehende Abwärtsgerade an und änderte seine zuvor verfolgte Richtung. Mit wiederum fallenden Notierungen brach die Aktie mittlerweile nicht nur nachhaltig aus dem vorherigen Aufwärtstrend aus, sondern unterschritt zuletzt auch die Unterstützung um 36 Euro. Sollte das Marktumfeld ebenfalls zu Abgaben neigen, könnte eine Tendenz auf mittlere Sicht die vorherigen Gewinne widerrufen und die Aktie zurück bis an die Tiefs um 25 Euro fallen lassen, sofern die nächsten Unterstützungen um 34,30 und 31,50 Euro den fallenden Notierungen keinen Halt bieten können.

Bilfinger (Tageschart in Euro):

Strategie



Wer von einer fallenden Bilfinger-Aktie ausgeht, kann mit einem Open End Turbo Short (WKN HY8U4Q) mit einem moderaten Hebel von 3,6 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 26,7 Prozent. Beachtet werden kann beim Einstieg in diese spekulative Position ein risikobegrenzender Stoppkurs. Dieser kann anfangs bei 37,10 Euro im Basiswert platziert werden und befindet sich dadurch über dem im Chart dargestellten Widerstand. Im Turbo Short ergibt sich ein Stoppkurs von 0,80 Euro. Bei einem Kurs unter 34 Euro kann der auf Einstandsniveau nachgezogen werden. Ein Trading-Ziel nach unten könnte sich um 25 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 6,3 zu 1.