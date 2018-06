Bilfinger-Aktie: Leerverkäufer Marshall Wace zieht sich etwas zurück - Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP ziehen sich aus ihrem Short-Engagement in den Aktien der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) jetzt etwas zurück.



Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 01.06.2018 seine Netto-Leerverkaufsposition von 1,30% auf 1,29% der Bilfinger SE-Aktien reduziert.



Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Bilfinger SE:



1,29% Marshall Wace LLP (01.06.2018)

0,89% AQR Capital Management, LLC (01.06.2018)

0,80% BlackRock Institutional Trust Company, National Association (20.03.2018)

0,66% Schroder Investment Management Limited (30.04.2018)

0,62% BlackRock Investment Management, LLC (07.03.2018)









Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 4,27% der Bilfinger-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:39,02 EUR +0,46% (05.06.2018, 13:14)Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:38,90 EUR -0,05% (05.06.2018, 12:41)ISIN Bilfinger-Aktie:DE0005909006WKN Bilfinger-Aktie:590900Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:GBFNasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:BFLBFBilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsfeldern: Engineering & Technologies sowie Maintenance, Modifications & Operations. Bilfinger ist speziell in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 36.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und Qualität und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse von 4,044 Mrd. EUR. (05.06.2018/ac/a/d)