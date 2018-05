Bilfinger-Aktie: Auftragseingang steigt in Q1 18 auf 1,1 Mrd. EUR (+19% vs. Q1 17) - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":





Stuttgart ( www.aktiencheck.de ) - Bilfinger-Aktienanalyse von Jens Münstermann, Investmentanalyst von der LBBW:Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF).Bilfinger habe für Q1 18 einen Umsatz von 928 Mio. EUR (-3% vs. Q1 17) und ein adj. EBITA von -6 Mio. EUR (Q1 17: -14 Mio. EUR) gemeldet. Davon seien u.a. 13 Mio. EUR auf das Segment MMO entfallen (Q1 17: 12 Mio. EUR). Negative Sondereinflüsse hätten sich auf -5 Mio. EUR (Q1 17: -36 Mio. EUR) reduziert und würden für das Gesamtjahr auf -50 Mio. EUR veranschlagt. Letztlich habe sich das Nettoergebnis auf -24 Mio. EUR oder -0,57 pro Aktie verbessert (Q1 17: -55 Mio. EUR bzw. -1,24 EUR).Der operative Cashflow sei in Q1 18 mit -60 Mio. EUR negativ gewesen (Q1 17: -37 Mio. EUR). Davon seien -15 Mio. EUR auf Sondereinflüsse entfallen (Q1 17: -28 Mio. EUR). Der Netto-Mittelabfluss für Sach- und Immaterielles Vermögen (CAPEX) habe 10 Mio. EUR betragen (Q1 17: 14 Mio. EUR). Es seien eigene Aktien im Wert von 32 Mio. EUR zurückgekauft worden. Bei Finanzschulden von 511 Mio. EUR (vor Pensionsrückstellungen von 292 Mio. EUR) habe sich die Nettoliquidität auf 145 Mio. EUR belaufen. Finanzanlagen von 340 Mio. EUR hätten erwartete Auszahlungen für Verkäufe und Sondereinflüsse von insgesamt ca. 160 Mio. EUR gegenübergestanden. Der unterjährige WC-Bedarf solle Null betragen.Für 2018 erwarte Bilfinger einen organischen Anstieg beim Auftragseingang (VJ: 4,1 Mrd. EUR) im mittleren einstelligen Prozentbereich. In Q1 18 sei der Ordereingang auf 1,1 Mrd. EUR gestiegen (+19% vs. Q1 17). Der Umsatz solle sich organisch stabil bis leicht steigend entwickeln (VJ: 4,0 Mrd. EUR), während für das bereinigte EBITA ein signifikanter Anstieg auf einen mittleren bis höheren zweistelligen Mio.-EUR-Betrag (VJ: 3 Mio. EUR, LBBWe: 75 Mio. EUR) erwartet werde. Per 09.05.2018 habe Bilfinger eigene Aktien im Wert von 83 Mio. EUR oder 5,1% des Grundkapitals erworben.Das Kursziel des Analysten von 41 EUR (unverändert) impliziere ein bereinigtes P/E von ca. 19x (2019E) und 13x (2020E), gegenüber einer durchschnittlichen Peer-Bewertung von 15x und 13x. Damit sei seines Erachtens ein erfolgreicher Turnaround im Aktienkurs von Bilfinger eingepreist. Als Risiko zu seinem Investment-Case sehe der Analyst mögliche Neubewertungen von Projekten oder Rückschläge bei der Umsetzung des Strategieplans.Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, bewertet die Bilfinger-Aktie unverändert mit "halten". (Analyse vom 25.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:38,34 EUR +0,68% (25.05.2018, 16:10)Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:38,22 EUR +0,08% (25.05.2018, 15:40)ISIN Bilfinger-Aktie:DE0005909006WKN Bilfinger-Aktie:590900Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:GBFNasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:BFLBFBilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsfeldern: Engineering & Technologies sowie Maintenance, Modifications & Operations. Bilfinger ist speziell in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 36.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und Qualität und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse von 4,044 Mrd. EUR. (25.05.2018/ac/a/d)