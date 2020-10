Big Tech liefert, doch Anleger zeigen sich unbeeindruckt

1. SAP (WKN: 716460)

Auch zum Ende der Handelswoche steht bei den Stuttgarter Anlegern das nach Marktkapitalisierung größte deutsche Unternehmen im Fokus. SAP schockte die Anleger am Montag mit schwachen Zahlen und einem deutlich nach unten korrigierten Ausblick. Seit dem Jahreshoch im August mussten SAP-Investoren herbe Verluste von fast 35% verkraften.

2. BioNTech(WKN: A2PSR2)

In einem insgesamt schwachen Marktumfeld zeigt sich heute die Aktie von BioNTech überdurchschnittlich und notiert über 2,5% im Plus. Das Mainzer Unternehmen scheint für die Einführung eines Corona-Impfstoffs in der Pole-Position zu sein und könnte eine entsprechende Zulassung noch in diesem Jahr erhalten.

3. Amazon (WKN: 906866)

Neben einigen Tech-Giganten wie Apple, Alphabet und Twitter legte gestern Abend auch der Online-Riese Zahlen vor. Amazon übertraf die Erwartungen deutlich und verzeichnete – getrieben durch Corona – zweistellige Zuwachsraten im Online-Handel. Die Anleger scheinen trotz der positiven Zahlen aber nicht begeistert: Die Aktie notiert um 0,75% tiefer.