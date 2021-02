Mit Bienenzucht gegen Armut

Ellwanger und Geiger unterstützt “Stay Bee“

Das Privatbankhaus engagiert sich seit vielen Jahren in verschiedenen sozialen Projekten – ein wichtiger Bestandteil ist dort nachhaltig zu helfen, wo große Armut herrscht. Aus diesem Grund unterstützt Ellwanger und Geiger die Stiftung Stay, die es sich zum Ziel gesetzt hat, dass Menschen selbstbestimmt und zuversichtlich den eigenen Weg gehen können – ohne Angst vor der Zukunft.Nun startete das Pilotprojekt „Stay Bee“, in dessen Rahmen ugandische Kleinbauern zu Imkern ausgebildet werden, um sich und ihren Familien ein dauerhaftes Zusatzeinkommen zu ermöglichen. Wichtig zu wissen an dieser Stelle: Die Bienenzucht wurde von der ugandischen Regierung als wichtiger Faktor zur Stärkung der Wirtschaft identifiziert. Das Land eignet sich dank seiner ökologischen Bedingungen besonders für den Ausbau der Imkerei und kann damit auch einen wichtigen Beitrag gegen das weltweite Bienensterben leisten.Ellwanger und Geiger unterstützt das Projekt, das ganz auf Hilfe zur Selbsthilfe setzt und die Bauern mit einem umfassenden Training ausbildet, ihnen Schutzausrüstung und Bienenkolonien zur Verfügung stellt. Unternehmerische Selbstständigkeit heißt das Ziel, damit die Einheimischen selbst die Verantwortung tragen und die neuen Imker nicht nur unabhängig werden, sondern das Projekt selbst vorantreiben und anderen Menschen helfen können, aus eigener Kraft die Armutsspirale zu durchbrechen.

www.ellwanger-geiger.de/privatbank

Hinweise:

Die vorliegenden Informationen sind keine Finanzanalyse im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.