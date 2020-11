Mit Biden als neuer US-Präsident auf grüne Energie setzen

Erneuerbare Energie und Elektromobilität ist ein wichtiger Aspekt unter der neuen Herrschaft von Joe Biden

Die USA sollen nun wieder dem Pariser Klimaabkommen beitreten, so Biden. Die Energiewende braucht Rohstoffe wie besonders Kupfer, das Metall schlechthin für weniger Emissionen. Verwendet wird Kupfer im Wind- und Solarenergiebereich. Daneben verschlingen Elektrofahrzeuge deutlich mehr Kupfer als herkömmliche Fahrzeuge. Auch Batteriemetalle für die Herstellung von Lithium-Ionen-Akkus dürften vermehrt nachgefragt werden. China, ein großer Markt für Automobile, meldet stark steigende Zahlen am Automarkt.





Diese Akkus brauchen Batteriemetalle wie Lithium, Kobalt oder Nickel. Nickel ist zudem ein wichtiger Zusatz in der Stahlveredelung, da es die Qualität des Stahls deutlich verbessert und Korrosion verhindert. Auch wird an Nickel-Zink-Akkus geforscht, dies im Akku- und Batteriesektor.





Aktuell ist der Nickelpreis hoch, denn die Nachfrage aus China ist anhaltend stark. Und in einem der größten Nickel-Produktionsländer, in Indonesien, drohen immer wieder mal Streiks so wie vor kurzem. Dies stärkt ebenfalls den Nickelpreis. Schon jetzt wird befürchtet, dass das Angebot mit der hohen Nachfrage nicht mithalten kann.





Damit es mit der Klimawende und der E-Mobilität erfolgreich weitergehen kann, braucht es Unternehmen, die diese Rohstoffe in ihren Projekten besitzen.





So hat etwa die Canada Nickel Company in Ontario die begehrten Rohstoffe in seinem Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford. Weiter beschäftigt sich die Gesellschaft mit Eisenproduktionsverfahren, die frei von Kohlenstoffemissionen sind.





Beim Lithium ist Millennial Lithium ein aussichtsreicher Kandidat. Dessen Lithiumprojekt Pastos Grande in Argentinien mit knapp 13.000 Hektar Land inmitten des Lithiumdreiecks punktet mit bester Batteriequalität. Auch das zweite Lithiumprojekt liegt dort, so dass insgesamt etwa 20.000 Hektar bestes Lithiumland unter der Herrschaft von Millennial Lithium stehen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Canada Nickel Company (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/) und Millennial Lithium (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-lithium-corp/).





















Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/