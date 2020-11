Biden-Sieg in greifbarer Nähe

1. SAP (WKN: 716460)

Die Papiere des Walldorfer Software-Herstellers SAP zeigen sich heute in einem soliden Gesamtmarkt stark. Die Aktie notiert als Umsatzspitzenreiter in Stuttgart knapp 3,2% höher. Jüngst hatten die Analysten der Privatbank Berenberg ihre Kaufempfehlung für SAP bestätigt – sie sehen das Kerngeschäft nach dem jüngsten Kurseinbruch ungerechtfertigt niedrig bewertet.

2. Commerzbank (WKN: CBK100)

Entgegen der positiven Quartalszahlen der Konkurrenz im Bankensektor musste die im MDAX notierte Commerzbank am Morgen für das dritte Quartal einen Verlust von fast 70 Millionen Euro berichten. Den Anlegern scheint das gar nicht zu gefallen: Die Aktie verliert unter regem Handel in Stuttgart rund 6,5%.



3. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Eine der meistgehandelten Aktien der letzten Monate ist auch heute in Stuttgart wieder vorne mit dabei: BioNTech zeigt sich bis zum Mittag um 1,2% fester. Die Hoffnung auf den baldigen Impfstoff des Unternehmens ließ die Aktie in der vergangenen Woche bereits über 12% steigen.