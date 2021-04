Biden-Pläne verschrecken Anleger

1.BASF (WKN BASF11)

Meistgehandelter Wert auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind die Papiere des Ludwigshafener BASF-Konzerns. Für die Aktie des Chemie-Riesen geht es heute um 0,1% bergauf. In der kommenden Woche wird die BASF zur jährlichen Hauptversammlung einladen und ihren Aktionären eine Dividende von 3,30 Euro vorschlagen. Gemessen am aktuellen Kurs beträgt die Dividenden-Rendite stolze 4,7%.



2. BioNTech (WKN A2PSR2)

Eine durchaus erfolgreiche Handelswoche geht für den Impfstoff-Hersteller BioNTech zu Ende. Auf Wochensicht konnten die Papiere mehr als 20% zulegen und bei zwischenzeitlich rund 145 Euro je Anteilsschein ein neues Allzeithoch erreichen. Heute notiert die Aktie mit 2,4% solide im Plus.



3. Daimler (WKN 710000)

Für die Aktie des Stuttgarter Automobilkonzerns Daimler geht es am Freitag um 2% auf nun knapp 75 Euro aufwärts. Am Morgen legte der Mercedes-Konzern starke Quartalszahlen vor und konnte einen Gewinn von 4,3 Milliarden Euro verbuchen. Auch für das Gesamtjahr wird der Konzern optimistischer und hebt die Prognose für die Profitabilität in der PKW-Sparte an.