Beyond Meat – was für Anleger drin ist

Beyond Meat war die Aktie der vergangenen Monate. Nun hat sich der Kurs auf hohem Niveau beruhigt. Verkaufsinteresse scheint jedoch nicht zu bestehen. Die Aktie liegt bei 150 Dollar ein vielfaches über dem Ausgabepreis. Wir finden die Aktie für Seitwärtsspekulationen sehr spannend.



Unser Favorit ist der Discounter mit der WKN HZ0RKD von Onemarkets mit Cap 100. Die Seitwärtsrendite bis Jahresende beträgt 20 Prozent. Mit einem Discount von 46 Prozent würden erst bei einem Aktienkurs unter 84 Dollar Verluste anfallen. Solche Konditionen sind aufgrund der extrem hohen Vola möglich. Was Short-Spekulationen via Puts sehr schwer macht, wird ihnen hier zum Vorteil. Via Floribus und gettex/Börse München handeln Sie den Schein kostenfrei.