Beyond Meat - jetzt drehen alle durch

Während an Pfingsten in Frankfurt durchgeatmet wird, geht der fleischlose Wahnsinn in den USA weiter. Beyond Meat legt um weitere 30 Prozent zu. In der Spitze notiert die Aktie bei 185 Dollar. 12 Milliarden Marktkapitalisierung bei 80 Millionen Euro Umsatz. Das ist nur noch verrückt und kann mittelfristig nicht gut gehen. Wir suchen derzeit nach Möglichkeiten für Short-Spekulationen. Bei IG ist eine Verkaufs-Order derzeit nicht möglich. etoro bietet die Short-Variante derzeit an. Wer etwas Tradingkapital auf der Seite hat, sollte den Stopp-Loss weit genug entfernt wählen. Nimmt man etwas Puffer und Geduld, sind die Chancen für einen erfolgreichen Trade sehr hoch. Diese Story ist nicht zu begründen. Wir reden von einem Burger und nicht von einem Auto oder einem Handy. Während sich viele Autobauer schwer tun, in Kürze einen Tesla-Konkurrenten auf die Beine zu stellen, trauen wir es Nestle und Co. durchaus zu mittelfristig einen fleischlosen Burger anzubieten, der schmeckt.