Beyond Meat – frustrierte Kunden, begeisterte Aktionäre

Spätestens seit Ende Mai ist das kalifornische Foodtech-Startup Beyond Meat auch hierzulande vielen Konsumenten ein Begriff.

Da hatte der Discounter Lidl nämlich den in den USA so beliebten Veggie-Burger in den deutschen Einzelhandel gebracht. Am vergangenen Samstag gab es dann Nachschub. Doch in beiden Fällen war der vegane Burger innerhalb von wenigen Stunden vergriffen. Viele Kunden reagierten enttäuscht, in den sozialen Medien hagelt es noch immer Kritik.

Deutlich zufriedener dürften die Aktionäre des erfolgreichen Start-Ups sein. Der Börsengang im Mai ging bei 25 US-Dollar übers Parkett. Heute kletterten die Aktien des veganen Fleischersatz-Herstellers an der Technologiebörse Nasdaq auf sagenhafte 186 Dollar. Damit hat sich der Kurs der Beyond Meat -Aktie in wenigen Wochen mehr als versiebenfacht. Und das, obwohl viele Marktteilnehmer schon am Tag des IPO vor einer viel zu hohen Bewertung gewarnt hatten. Gesunde Ernährung ist nunmal ein Trend-Thema und das hat den Börsenneuling immer mehr in den Fokus der Anleger gerückt.

Vegane Burger von Beyond Meat: Top oder Flop? Geniales Produkt, super Aktie Sinnlos, kein gutes Investment Abwarten und Burger testen Sie wollen abstimmen und die aktuelle Community-Meinung entdecken? Registrieren Bereits registriert? Anmelden Voting läuft bis einschließlich 25. Juni 2019 Voting läuft bis einschließlich 25. Juni 2019Die Aktie reitet auf der Sympathie-Welle

wikifolio-Trader Erwin Spring ( Ertragreich ) hat die Entwicklung bei dem kalifornischen Food-Startup sehr genau verfolgt und auch kommentiert. Für das wikifolio Westinghaus- Entwickl. begreifen hat er sich bei der Aktie eingekauft. Das Engagement begründet er auch mit persönlichen Emotionen: „Fleischlos war die Devise bei diesem Burger, aber dabei nicht auf den deftigen Fleisch-Geschmack verzichten zu müssen. Ja, das hört sich doch fantastisch an. Und sofort hat die breite Sympathie-Welle mitgeholfen, in diesem viel versprechenden Investment von Anfang an dabei zu sein.“

Obwohl sein Einstieg „erst“ Ende Mai erfolgte, liegt er bei dieser Position aktuell mit über 100 Prozent im Plus. Fast genauso stark fällt das Plus des wikifolios selbst aus, bei dem der Trader „Entwicklungen und Fortschritte der Menschheit als möglichst profitable Anlage nutzen“ möchte. Das bereits Ende 2014 eröffnete Musterdepot ist seit Anfang Mai dieses Jahres auch als wikifolio-Zertifikat investierbar. Unmittelbar nach der Emission gelang der Sprung auf ein neues Rekordhoch.

Robert Brack ( Wosab ) schmückt seine Kommentare für sein wikifolio Darvas Trading weniger aus. Angesichts des Erfolgs macht das aber nichts. Bei „Teilgewinne nach diesem gigantischen Run realisiert“ werden Investoren sicher ebenso hellhörig wie bei der Gesamtperformance von 213 Prozent seit Auflegung des wikifolios. Auch das 37-prozentige Plus seit Jahresbeginn kann sich sehen lassen. Das ist deutlich mehr als die großen Aktienindizes dieser Welt vorzuweisen haben.

Bei der gehypten Aktie vom Beyond Meat hat er die angesprochene Gewinnrealisierung nun schon zweimal erfolgreich durchgeführt und dabei Pluszeichen von erst 13 und dann 47 Prozent verbuchen können. Gestern Abend wurde die Position aber schon wieder vergrößert: „Riecht nach nochmaligem Short-Squeeze bei Beyond Meat. Wenn das Tageshoch fällt, könnte es schnell bis zum Allzeit-Hoch bei 186,43 Dollar gehen. Ich stocke nochmal auf.“ Über die Bewertung macht sich der Trader dabei wahrscheinlich keine großen Gedanken. Schließlich handelt er in dem wikifolio eine Momentum-Strategie, bei der in der Regel Aktien gekauft werden, „die aus einer engen Konsolidierung bei erhöhten Handelsvolumina auf neue 52-Wochen- oder Mehrjahreshochs ausbrechen“.

+211,8 % seit 20.05.2013

+12,3 % 1 Jahr

1,7× Risiko-Faktor

EUR 500.035,17 investiertes Kapital

# Name ISIN Handelsvolumen (in €) Alle Trades Käufe 1 Nel Asa NO0010081235 673.437,7 894 74,4% 2 Beyond Meat US08862E1091 269.953,7 550 56,2% 3 Wirecard DE0007472060 598.551,2 549 50,3% 4 Norcom DE000A12UP37 561.176,6 532 95,1% 5 Lufthansa DE0008232125 827.094,6 373 72,4% 6 Drillisch DE0005545503 920.215,9 372 82,8% 7 Infineon DE0006231004 1.729.187,6 362 66,6% 8 BASF DE000BASF111 271.531,9 260 63,5% 9 Bayer DE000BAY0017 611.303,1 255 64,3% 10 Tesla Motors US88160R1014 144.618,3 254 63,8%

Wosab DE000LS9BEP3 ISIN kopieren Wikifolio ansehen Chart Analyse Bechmarks für Intraday nicht verfügbar2014201620180100200300-100 KennzahlenUS-Schwerpunkt - mehr als die Nasdaq Die 10 Aktien mit den meisten Trades in der letzten Woche auf wikifolio.com

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Disclaimer − Wichtiger rechtlicher Hinweis

wikifolio Financial Technologies AG hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf wikifolio.com bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für die wir uns entschuldigen.