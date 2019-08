Beyond Meat – der fleischlose Traum lebt

Als der US-Aktienmarkt in der vergangenen Woche eine deutliche Erholung von den Verlusten des aufflammenden Handelskriegs zeigte, notierte Beyond Meat leicht schwächer unter 170 Euro. Ein befreundeter Trader schrieb uns “Klar , sichere Werte sind an einem bullishen Tag eben nicht gefragt.”



Denn Beyond Meat hält sich trotz der aktuellen Marktturbulenzen bei rund 170 Dollar. Kurzfristige Shortseller wurden über 200 Dollar aus dem Markt vertrieben. Unsere erste Wahl auf Beyond ist immer noch Discount- Call - HZ0H1S und Discount- Put - HZ17F8. Der Call zahlt 55 Prozent wenn Beyond im Dezember über 120 Dollar notiert. Beim Disc-Put gibt’s knapp 20 Prozent wenn die Aktie unter 180 Dollar notiert. Beide Papiere liefern also schöne Seitwärtsrenditen mit dem fleischlosen Traum vieler Aktionäre.