Beyond Meat - Renditemonster für Anleger

Beyond konnte zum Wochenbeginn mit KFC als neuem Kunden glänzen. Die Aktie kletterte über 150 Dollar. Wir haben uns umgesehen und finden den Capped-Bonus HZ2BM4 sehr spannend. Der Bonus zahlt 60 Prozent p.a. Rendite und bietet 30 Prozent Puffer bis zur Barriere bei 110 Dollar. Die Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken will pflanzliche Hühnchennuggets und Chicken Wings ohne Knochen zunächst in einem Restaurant in Atlanta testen, teilte der Mutterkonzern YUM! Brands am Montag mit. Sollte das Angebot bei den Kunden ankommen, will KFC die veganen Menüoptionen in den USA auch landesweit anbieten. Tradern empfehlen wir den Turbo-Bull TR7542. Der Hebel sollte nicht zu hoch gewählt werden.