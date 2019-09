Beyond Meat – Renditekracher in der Auslage

Die Korrektur am Aktienmarkt rasiert einige Titel, die besonders im Fokus der Anleger stehen und eigentlich von vielen als zu teuer eingestuft werden. Tesla, Netflix oder Beyond Meat – bei letzter Aktie kann man mit Discount-Optionsscheinen aufgrund der wahnsinnigen Volatilität irre Renditen einfahren. So zahlt die WKNvon Onemarkets 140 Prozent Rendite, wenn die Aktie im Dezember über 120 Dollar notiert. Derzeit notiert Sie bei rund 135 Dollar. Man hat sogar noch einen kleinen Puffer.