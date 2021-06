Beyond Meat – Kommt noch eine zweite Kaufwelle?!

Seit den Jahrestiefs um 100 USD präsentiert sich das Papier des US-Fleischersatzherstellersäußerst freundlich und konnte in einer ersten Kaufwelle an 155 USD zulegen. Aktuell konsolidiert das Papier abwärts, unter technischen Aspekten fehlt jedoch noch ein zweiter aufwärts gerichteter Kursanstieg.

Ein Blick auf den übergeordneten Chartverlauf lässt sehr hohe Volatilität in dem Wertpapier von Beyond Meat erkennen, im Zeitraum eines Jahres ging es von 48,18 US-Dollar auf ein Verlaufshoch von 221,00 US-Dollar aufwärts. Später hat sich das Papier im Bereich zwischen 100,00 und den genannten Hochs eingependelt. Der letzte markante Rücksetzer auf 99,86 US-Dollar drohte sogar ein größeres Verkaufssignal zu aktivieren, dieses wurde jedoch seitens von Käufern mit einem deutlichen Wertzuwachs auf 154,40 US-Dollar noch einmal abgewendet. Allerdings fehlt nach dem allgemeinen technischen Zählalgorithmus einer 1-2-3-Erholung noch eine zweite größere Kaufwelle, die durchaus für ein Long-Investment herangezogen werden kann.

Hier steppt der Bulle

Kurzzeitig könnte es in der Beyond Meat-Aktie noch einmal abwärts gehen, wenn der Boden um den EMA 200 nicht gehalten werden sollte. Ein Anstieg über 155,00 US-Dollar würde allerdings die These einer weiteren Kaufwelle zunächst in den Bereich von 169,76 US-Dollar und darüber sogar an 183,75 US-Dollar stützen. Dadurch würde ein harmonisches und ausgeglichenes Chartbild zustande kommen. Bärisch wäre dagegen ein Kursrutsch unter den 50-Tage-Durchschnitt bei 127,18 US-Dollar. In diesem Fall könnte es Abschlägen sogar auf 110,00 US-Dollar kommen, sodass die zuletzt gerissenen Kurslücken vollständig geschlossen werden dürften.

Widerstände: 154,40 / 162,78 / 169,76 / 176,70 / 182,00 / 203,44 US-Dollar

Unterstützungen: 143,36 / 134,80 / 132,13 / 127,18 / 124,00 / 120,00 US-Dollar

US08862E1091

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Beyond Meat HR69V0 2,07 150,00 3,19 15.12.2021 Beyond Meat HR69UW 0,74 190,00 4,71 15.09.2021

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Beyond Meat HR69VG 2,00 130,00 -1,93 15.06.2022 Beyond Meat HR69V3 0,67 100,00 -2,85 15.12.2021

US08862E1091 Investmentmöglichkeiten Call Optionsschein auf Beyond Meat für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Put Optionsschein auf Beyond Meat für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

