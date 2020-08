Beyond Meat Aktie: Hier knallt es jetzt richtig!

Die Aktie von Beyond Meat ist derzeit in einer ausgesprochenen Seitwärtsbewegung gefangen. Anfang August konnten die Papiere des US-Fleischersatz-Produzenten nur kurz einen steilen Anstieg auf rund 120 Euro verbuchen, danach ging es ebenso schnell wieder nach unten. Seit Tagen pendelt die Beyond Meat-Aktie nun bei einem Kurs von etwa 105 Euro. Impulse: Fehlanzeige. Stattdessen kommt es nun zu einem offenen Streit zwischen den Wettbewerbern im zukunfsträchtigen Markt der veganen Lebensmittel.

Angriff durch Maple Leaf-Tochter

Laut eines Medienberichts nämlich griff Lightlife, eine Tochter des Unternehmens Greenleaf, das zum kanadischen Fleischkonzern Maple Leaf gehört, die veganen Schwergewichte Beyond Meat und Impossible Foods jetzt frontal an. Lightlife werfe den Mitbewerbern vor, dass in deren Produkten zu viele Zutaten zum Einsatz kommen und diese „nicht clean genug“ seien, berichtet aktuell das vegane Wirtschaftsmagazin Vegconomist. Gleichzeitig allerdings preise das Unternehmen die eigenen Produkte mit weniger Zutaten an. Im Schreiben an die Marktführer Beyond Meat and Impossible Foods, das in der New York Times sowie im Wall Street Journal veröffentlicht worden sei, forderte Lightlife-Präsident Dan Curtin demnach: “Genug mit den übermäßig verarbeiteten Zutaten, unnötigen Zusatzstoffen und Füllstoffen sowie falschem Blut!”

Beyond Meat kontert umgehend

Laut des Berichts konterte Beyond Meat umgehend: „Wenn Lightlife sich über unsere Inhaltsstoffe im Klaren wäre, würden sie sehen, dass unsere Lebensmittel aus einfachen, pflanzlichen Zutaten hergestellt werden. Ohne synthetische Zusatzstoffe. Ohne Karzinogene. Keine Hormone. Keine Antibiotika. Kein Cholesterin“, heiße es in einem Statement des Unternehmens. Die Verbraucher sind von Beyond Meat in der Tat weiterhin angetan, die Zahlen sprechen für sich. Die Anleger sind aktuell weniger überzeugt: Derzeit notiert die Aktie rund ein Viertel unter dem Kurs von vor einem Jahr.

