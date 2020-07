Beyond Meat Aktie: Dieser Bereich ist wichtig!

Beyond Meat Aktie: Die Bären haben seit Mitte Juni das Zepter in der Hand. Der Anteilschein gibt nach und nach ab. Es ist allerdings zu erwarten, dass sich in dem Kursbereich um 96,50 Euro ein Boden finden lässt. Dort befindet sich diverse Unterstützungen, wie zum Beispiel die 200-Tagelinie. Aber auch das 50 % Fibonacci-Retracement der vorangegangenen Aufwärtsbewegung notiert in der Zone. Idealerweise schaffen es die Bullen dort einen kleinen Boden zu finden, sodass ein erneuter Anstieg in Richtung 150 Euro Bereich möglich wird.

Der Tageschart der Beyond Meat Aktie in Euro:

Lassen Sie uns jetzt die Indikatoren der Beyond Meat Aktie im Detail besprechen:

○ Die Gleitenden Durchschnitte: 38-Tage-Linie (bärisch) | 100-Tage-Linie (bullisch) | 200-Tage-Linie (neutral) | Grundsätzlich befinden wir uns in einem Aufwärtstrend. Zwar ist der Kurs nicht über der 38-Tage-Linie aber er notiert doch über der wichtigen 200 und der 100-Tage-Linie. Das gilt im Allgemeinen als Kaufsignal.

○ Der High-Low Channel: Obere-Band (bärisch) | Untere-Band (bärisch) Der Kanal mit Periode 30 weist zurzeit einen Abwärtstrend auf. Denn sowohl das obere Band als auch das untere Band ist fallend, das ist als bärisch zu werten.

○ Der Macd Indikator (Beyond Meat Aktie): (Unter null – bärisch) Er ist unter der Nulllinie und die Signallinie ist unter der Triggerlinie. Somit ist das als bärisch zu werten.

○ Der Rsi Indikator: (Neutral) Zwar befindet sich Indikator im neutralen Bereich, aber er zeigt Tendenzen zur überverkauften Zone.

○ Der Stochastic Indikator: (Kaufsignal) Dieser Oszillator befindet sich wieder in der neutralen Zone. Aber er hat in den letzten Tagen ein Kaufsignal ausgelöst.

