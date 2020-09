Beyond Meat-Aktie: Bringt das den Durchbruch?

Obschon die Beyond Meat-Aktie sich derzeit auf keinem schlechten Niveau befindet, so fehlte es dem Titel in der jüngeren Vergangenheit ein wenig an Durchschlagkraft. Die große Euphorie ist längst verflogen und so bewegen sich die Kurse seit geraumer Zeit vorwiegend seitwärts. Hinter den Kulissen passiert allerdings einiges, was in Zukunft wieder für steigende Kurse sorgen könnte. So sprach die Konzernleitung etwa unlängst davon, die Preise für den Endverbraucher reduzieren zu wollen. Bis 2023 sollen die Produkte sogar günstiger als echtes Fleisch erhältlich sein.

Zusätzlich will Beyond Meat künftig im digitalen Bereich aufholen. Zu diesem Zweck startet das Unternehmen seinen eigenen Online-Shop, über den Nutzer in den USA direkt einkaufen können. Für die Beyond Meat-Aktie ist das keine schlechte Nachricht. Es bleibt zwar abzuwarten, wie viele Verbraucher auf diesem Weg erreicht werden können. Grundsätzlich können damit aber Restaurants und Einzelhändler umgangen werden, welche die Marge natürlich gehörig nach unten drücken. Sollte die E-Commerce-Lösung auf genügend Gegenliebe treffen, könnten die Umsätze also steigen, selbst wenn die Nachfrage auf einem gleichbleibenden Niveau bleibt.

Die weitere Entwicklung bei der Beyond Meat-Aktie können Anleger für dne Moment wohl oder übel nur abwarten. Die Kursentwicklung vom Montag macht aber schon mal Lust auf mehr. Um fast 2,5 Prozent ging es bis zum späten Handel aufwärts. Das reicht noch nicht, um schon für die nächste Rallye zu sorgen. Zumindest setzen die Käufer aber ein erstes Ausrufezeichen. Um für neue Kaufsignale zu sorgen, werden die Bullen aber zunächst die Marke bei 120 Euro ins Visier nehmen müssen. Aktuell werden die Anteile noch zu etwa 112 Euro gehandelt.

