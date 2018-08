Bewegter Wochenstart – Linde stürzen ab

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenMit kleineren Kursgewinnen startet der deutsche Aktienmarkt, dreht aber ins Minus und erholt sich wieder zur Mittagszeit. Linde Aktie stürzt ab. Unterstützung kommt vom US Markt. Nach soliden Zahlen vom US-Arbeitsmarkt hatten sich die Kurse dort nach oben gearbeitetAllerdings ist die Erholungsbewegung vom Freitag auch gleich wieder vorbei: Denn nicht nur die Industrie in Deutschland verzeichnet weniger Aufträge, auch die Gefahr eines handfesten Handelskriegs zwischen USA und China beunruhigt die Anleger wieder zunehmend. In der neuen Woche dürfte dieses Thema daher bestimmend sein. Jede wesentliche Neuigkeit könnte mit heftigeren Kursausschlägen im Dax in die eine oder andere Richtung begleitet werden.Die Bilanzsaison strebt ihrem Höhepunkt entgegen. Fast ein Drittel der Dax-Konzerne wird über das vergangene Quartal informieren und einen aktualisierten Blick in die Zukunft wagen. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag kommt eine wahre Zahlenflut.Beiersdorf, Commerzbank, Deutsche Post, Eon und der weltgrößte Rückversicherer Münchener Rück legen ihre Ergebnisse vor. Es folgen Adidas, Telekom und der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA.Experten wie Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer erwarten überzeugende Bilanzen – die aber wegen der Sorgen um den eingangs beschriebenen Handelsstreit ihre positive Wirkung auf die Kurse nur begrenzt entfalten können.Der Gasehersteller Linde steht bei der Milliarden-Fusion mit dem US-Branchenriesen Praxair vor unerwarteten kartellrechtlichen Hürden. Zwar haben Linde und Praxair bereits umfangreiche Verkäufe von Geschäftsteilen in die Wege geleitet, um Bedenken der Wettbewerbshüter auszuräumen. Allerdings, so die Befürchtung, könnten die Auflagen noch schärfer und schmerzhafter werden."Das ist nicht das Ende", heißt es zu der neuen Entwicklung in Branchenkreisen. Allerdings trete der Fusionsprozess durchaus in eine kritische Phase, denn für die Vollendung des Zusammenschlusses haben beide Partner nur noch weniger als drei Monate Zeit.Linde Aktien verlieren knapp zehn Prozent.Der Karrierenetzbetreiber Xing ist im ersten Halbjahr weiter gewachsen und steigerte seinen Umsatz um 28 Prozent auf 110,5 Millionen Euro. Dabei trug das Geschäft mit Firmenkunden erstmals den größten Anteil zum Gesamtumsatz bei. Das operative Ergebnis stieg um 18 Prozent auf 33,4 Millionen Euro. Auch unter dem Strich konnte Xing mit 15,4 Millionen Euro mehr verdienen als im Vorjahr – nämlich 20 Prozent. Die Zahl der Mitglieder stieg um knapp 1 Million auf 14,4 Millionen.