Bevorstehende Privatisierung rückt Anleihen der HSH Nordbank in den Fokus der Anleger

Die HSH Nordbank ist bezüglich ihrer Privatisierung einen Schritt weiter. Den Mehrheitseignern Schleswig-Holstein und Hamburg liegen mehrere verbindliche Kaufofferten vor. Diese beziehen sich aufs ganze Institut – funktionierende Kernbank und defizitäre Abbaubank. Nach Informationen aus Finanzkreisen sollen Finanzinvestoren wie die US-Firmen Apollo, Cerberus und J. C. Flowers unter den Bietern sein. Letzterer hält bereits einen Minderheitsanteil an der HSH.Diese Nachrichten lösten zunächst einen massiven Kursanstieg bei den nachrangigen Papieren der Krisenbank aus.Anleger an der Börse Stuttgart handelten insbesondere einen durch die Banque de Luxembourg treuhänderisch emittierten und 500 Millionen Euro schweren Bond (WKN: 542696). Die Verzinsung, die sich am 12 Monats Euribor + 215 Basispunkte orientiert, liegt derzeit bei 1,99 Prozent. Die Mindeststückelung beträgt 1.000 Euro nominal. Nachdem einige Anleger den gestiegenen Kurs zum Ausstieg nutzten, tendiert der Bond aktuell wieder schwächer, bei 39,05 Prozent.Zu beachten ist, dass bei den nachrangigen Tier-1-Anleihen im Zuge von Verlustbeteiligungen ihr Nennwert von 100 auf 52,4 Prozent heruntergeschrieben worden ist. Anleger, die überlegen, jetzt noch einzusteigen, weil sie auf die Rückzahlung durch den künftigen Eigner zu 100 Prozent hoffen, sollten dies berücksichtigen.