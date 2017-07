Bet-at-home: Das könnte die Bodenbildung sein! Trading-Chance!

Am letzten Sonntag hatten wir im Express-Service auf eine mögliche technische Gegenreaktion bei Bet-at-home hingewiesen. Wir hatten den Beitrag unter folgender Überschrift veröffentlicht: „Bet-at-home: Mal sehen, wo die Schmerzgrenze ist! Trading-Chance!“ Der von uns im Express-Service genannte Einstiegskurs wurde nicht erreicht und es ging weiter bergab. In unserem Artikel hatten wir geschrieben, dass man darauf achten muss, wo die Schmerzgrenze nach unten ist und wir diese Grenze sicher bald sehen.



Es könnte sein, dass wir den Wendepunkt am 11.07. bei 103,40 Euro erreicht hatten. Kurz unter dem Tief liegt die 200-Tage-Linie und die charttechnische Unterstützung liegt bei 102,70 Euro. Vielleicht haben wir den entscheidenden Abpraller jetzt gesehen. Die Chartindikatoren haben sich seit Mittwoch wieder in den positiven Bereich bewegt und auch die Umsätze sind wieder etwas gestiegen.