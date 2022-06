Die Bestseller-wikifolios im Mai

Die vermeintliche Börsenregel „Sell in May“ passt zumindest beim DAX schon lange nicht mehr zu den tatsächlichen Zahlen. In den vergangenen 34 Jahren legte das deutsche Börsenbarometer im Mai im Schnitt nämlich genau ein Prozent zu. Auch die historische Juni- und Juli-Bilanz fällt positiv aus.

Damit ist der Wonnemonat Mai immerhin der sechstbeste Monat des Jahres. Im Mai diesen Jahres kletterte der DAX um 2,1 Prozent. Es ist also sogar überdurchschnittlich gut gelaufen. Ausgezeichnet lief es zuletzt auch für die beliebtesten wikifolios. Die Top 3 im Mai meisterten den schwierigen Börsenverlauf mit ganz unterschiedlichen Strategien – es zeigt sich einmal mehr: Viele Wege führen nach Rom oder in diesem Fall zu ansprechender Rendite.

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal 20 Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher als 50 Prozent war

mindestens 10 Käufe beim jeweiligen wikifolio-Zertifikat im Bewertungszeitraum

Die beliebtesten wikifolios im Mai sind...

wikifolio Performance seit Beginn Zertifikatkäufe Kapitalzuwachs im Mai (in Euro) MAI Energy Selection +462,6 % (seit 09.03.2020) 251 1 647 331,15 Anlegerliebling +42,9 % (seit 12.12.2019) 110 786 509,22 Nordamerika ETF und Einzelwerte +27,7 % (seit 08.03.2021) 70 545 655,82

Jetzt registrieren! Rohstoff-Fokus zahlt sich weiter aus

Wie schon im Vormonat hat es auch diesmal wieder das wikifolio MAI Energy Selection von Robert Zschorlich (MarcAurelInvest) auf den ersten Platz des Anlegerlieblinge-Rankings geschafft. Die ohnehin schon sehr starke Performance konnte im Mai noch weiter auf jetzt 463 Prozent ausgebaut werden. Im Durchschnitt hat sich das im Frühjahr 2020 eröffnete Musterdepot damit bislang jedes Jahr mehr als verdoppelt.

Der Trader konzentriert sich auf Aktien mit Bezug zur Energiebranche, wobei bewusst nicht die ganze Breite des Marktes abgedeckt werden soll. Stattdessen will er mit Hilfe von Charttechnik, Angebots- und Nachfrageanalyse und anderen Methoden in die jeweils interessantesten Bereiche des Energiemarktes investieren. Aktuell besteht das Portfolio aus elf Einzelwerten, von denen die Top 4 auf eine Gewichtung von zusammen 63 Prozent kommen.

+471,4 % seit 09.03.2020

+114,9 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 5.504.289,21 investiertes Kapital

MarcAurelInvest DE000LS9QMB4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Jul 20Jan 21Jul 21Jan 220250500750-250 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: +110,7 Prozent Erfolg mit festem Regelwerk

Nur fünf Positionen umfasst momentan das wikifolio Anlegerliebling von Orkan Kuyas (Facebooktrader). Neben drei Aktien ( Broadcom, Morphosys und Paypal) setzt der aktive Trader mit Hebelprodukten auf steigende Kurse beim S&P 500 sowie dem Euro-US-Dollar-Währungspaar. Ansonsten hält er zu über 70 Prozent Cash.

Kuyas orientiert sich dabei an statistischen Handelssystemen und einem definierten Regelwerk. Bislang ist seine Strategie aufgegangen, wie das Kursplus von 43 Prozent seit Ende 2019 ebenso zeigt wie der geringe Maximalverlust von rund 14 Prozent.

+43,9 % seit 11.12.2019

+12,5 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 7.949.264,42 investiertes Kapital

Facebooktrader DE000LS9PKB0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 2020202120220-5050 KennzahlenØ Performance pro Jahr: +15,5 Prozent Guter Start bei extrem geringen Drawdowns

Das erst im März des vergangenen Jahres eröffnete und seit Ende November als Zertifikat investierbare wikifolio Nordamerika ETF und Einzelwerte besticht bislang vor allem durch kontinuierlich steigende Kurse bei sehr geringen Schwankungen. Die Performance von 28 Prozent wurde bei einem maximalen Drawdown von nur 3,6 Prozent erzielt.

Der hierfür verantwortliche wikifolio-Trader Thomas Steih (TSTrades) fährt in seinem Portfolio zweigleisig. Auf der einen Seite investiert er in ETFs auf amerikanische Indizes, wobei die aktuell bei lediglich 16 Prozent liegende Investitionsquote durch regelmäßige technische Analyse der Märkte bestimmt wird. Auf der anderen Seite handelt er bei einer zumeist sehr kurzfristigen Haltedauer US-Einzelwerte als Momentum-, News- oder Swing-Trades.

+27,9 % seit 08.03.2021

+27,5 % 1 Jahr

0,48× Risiko-Faktor

EUR 948.855,98 investiertes Kapital

TSTrades DE000LS9SQK2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbarMai 21Sep 21Jan 22Mai 220-202040 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: +21,9 Prozent

