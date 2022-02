Die Bestseller-wikifolios im Januar

Der Start in das neue Börsenjahr verläuft äußerst holprig. Der Januar bescherte den Aktienmärkten größtenteils Verluste.

Der DAX hielt sich dabei mit einem Rückgang von „nur“ 2,6 Prozent noch recht gut. Der Nebenwerte-Index SDAX hingegen geriet mit acht Prozent unter die Räder. Auch bei den zuvor so stark gestiegenen Tech-Aktien kam es zu einer spürbaren Korrektur. Der Favoritenwechsel hin zu Value-Titeln zeigt sich auch bei den Bestseller-wikifolios im Januar. Auf dem Treppchen weht dieses Mal frischer Wind – hier die drei wikifolios mit dem größten Zuwachs an investiertem Kapital im zugehörigen Zertifikat im Januar 2022.

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal 20 Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher als 50 Prozent war

mindestens 10 Käufe beim jeweiligen wikifolio-Zertifikat im Bewertungszeitraum

Die beliebtesten wikifolios im Januar sind...

wikifolio Performance seit Beginn Zertifikatkäufe Kapitalzuwachs im Januar (in Euro) Value meets Momentum +72,4 % (seit 12.10.2020) 128 626 176,22 Anlegerliebling +43,5 % (seit 11.12.2019) 76 548 577,82 Multi Asset Strategies +153,3 % (seit 12.03.2020) 52 251 045,78

Immer auf dem Laufenden bleiben!

Nutzen Sie jetzt alle Vorteile von wikifolio.com: Setzen Sie Ihre Lieblings-wikifolios auf Ihre Watchlist, verfolgen Sie ihre Entwicklung und verpassen Sie keinen Trade und kein Kommentar. Jetzt kostenlos registrieren!

Jetzt registrieren! Zwei Strategien in einem wikifolio

Das beliebteste Musterdepot bei den Anlegern war im vergangenen Monat das wikifolio Value meets Momentum von Thomas Spier (TSTrading). Er hat seine Handelsidee aus dem bei vielen wikifolio-Tradern sehr beliebten Buch „Der entspannte Weg zum Reichtum“ von Susan Levermann abgeleitet. In seinem selbst entwickelten quantitativen Modell werden jedoch zwei unterschiedliche Börsenstrategien miteinander verknüpft. Zunächst verfolgt er einen klassischen „Value“-Ansatz, wo die Unternehmen nach fundamentalen Kennzahlen wie dem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV), dem Kurs-Gewinnverhältnis (KGV) oder der Dividendenrendite analysiert werden. Ergänzend berücksichtigt Spier auch einen „Momentum“-Ansatz, bei dem die relative Stärke der Aktien, deren 52-Wochen-Hoch, Analysten-Upgrades, angehobene Gewinnprognosen und positive Reaktionen auf Quartalszahlen eine Rolle spielen.

Auf Basis all dieser Daten erstellt der Trader eine Rangliste, mit deren Hilfe sich das breit gestreute und in gewissen Phasen auch mit Absicherungen versehene Portfolio zusammensetzt. Bei einem maximalen Drawdown von nur zehn Prozent hat sich der Kurs des wikifolios seit Oktober 2020 um 73 Prozent verteuert.

+74,7 % seit 12.10.2020

+43,8 % 1 Jahr

0,78× Risiko-Faktor

EUR 906.821,21 investiertes Kapital

TSTrading DE000LS9SHP0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Jan 21Jul 21Jan 22501000-50 KennzahlenØ Performance pro Jahr: +51,6 Prozent Alles läuft nach festen Regeln

Passend zum Namen des Musterdepots hat es nun auch das wikifolio Anlegerliebling von Orkan Kuyas (Facebooktrader) in die Top 3 unserer Rangliste geschafft. Der durch seine selbst entwickelte Chartstrategie vor allem in den Sozialen Medien bekannt gewordene Trading-Coach hat auch bei wikifolio.com eine große Anhängerschaft, wie das investierte Kapital des seit zwei Jahren handelbaren wikifolio-Zertifikats belegt. In diesem Zeitraum gelang ihm ein Kursplus von 44 Prozent bei einem Maximalverlust von weniger als 14 Prozent. Das passt zu seinem Ziel, bei geringem Risiko eine überdurchschnittliche Marktrendite zu erzielen.

Dafür kombiniert er in seinem Depot mehrere statistische Handelssysteme auf Aktien, Indizes und Rohstoffe, wobei die Kauf- und Verkaufszeitpunkte durch ein festes Regelwerk definiert sind und ohne diskretionäre Einwirkung umgesetzt werden sollen.

+43,2 % seit 11.12.2019

+15,5 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 5.485.966,16 investiertes Kapital

Facebooktrader DE000LS9PKB0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Jan 20Jul 20Jan 21Jul 21Jan 220-5050 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: +17,8 Prozent Über 200 Depotwerte und aktiver Intraday-Handel

Sehr flexibel agiert Niels Hacker (NHWF) bei seinem wikifolio Multi Asset Strategies. Der Wertpapierspezialist mit Erfahrungen im Bereich Private Banking und Wealth Management hat sein Portfolio vollgepackt mit zahlreichen Aktien, ETFs und strukturierten Produkten. Trotz der aktuell über 200 Positionen hält er immer noch einen Cash-Anteil von über 40 Prozent. Bei seinem sehr aktiven Intraday-Handel konzentriert sich der Trader aktuell auf Hebelprodukte auf den DAX. Diese sogenannten „taktischen Positionen“ sollen das Depot laut Handelsidee auch dominieren, während strategische Positionen als Beimischung und zur Diversifikation aufgenommen werden.

Beim Blick auf den Kursverlauf fällt zunächst das satte Plus von über 50 Prozent in der Startwoche auf. Danach bewegte sich der Kurs relativ gleichmäßig gegen Norden. Seit dem vergangenen Herbst und damit drei Monate nach der Emission des wikifolio-Zertifikats fallen die Kursausschläge insgesamt etwas größer aus. Bei einer Performance von 155 Prozent seit Eröffnung und 15 Prozent seit Emission liegt der maximale Verlust bislang bei 19 Prozent.

+155,1 % seit 12.03.2020

+23,0 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 644.535,68 investiertes Kapital

NHWF DE000LS9RTU7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbarJul 20Jan 21Jul 21Jan 220100200-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: +63,5 Prozent

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Disclaimer − Wichtiger rechtlicher Hinweis

wikifolio Financial Technologies AG hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf wikifolio.com bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für die wir uns entschuldigen.