Beste Zukunftsaussichten für Uranunternehmen

Die Preistendenzen bei Uran sind positiv. Und die nächsten 12 bis 18 Monate könnten zu einem deutlichen Preisanstieg führen

Preislich hat sich Uran seit März 2020 wie so viele andere Rohstoffe erholt. Uran erreichte einen Höchststand von 34 US-Dollar je Pfund im Jahr 2020, das höchste Niveau seit Anfang 2016. Ursächlich wirkten Versorgungsprobleme, die durch die Pandemie entstanden sind. Aktuell liegt der Uranpreis bei zirka 31 US-Dollar je Pfund U308. Mehrere Gründe sprechen für einen Preisanstieg, ja sogar für einen Wendepunkt.





Uranaktien erzielten im vergangenen Jahr eine Rendite von durchschnittlich 90 Prozent. Dabei stiegen die Aktien der Uranproduzenten um 83 Prozent und die Aktien der Entwicklungs- und Explorationsgesellschaften um 105 Prozent. Seit Ende März ist sogar insgesamt eine Steigerung der Uranaktien von 292 Prozent im Schnitt zu verzeichnen.





Ein Preistreiber dürfte das knappe Uranangebot sein. Große Produzenten haben die Produktion heruntergefahren. Denn die Produktionskosten sind angestiegen und die Uranpreise niedrig. Investitionen wurden daher zurückgeschraubt. Auch wird es zu weiteren Stilllegungen kommen, da einige Uranminen erschöpft sind. Deshalb befindet sich der Uranmarkt nun in einem Defizit.





Gleichzeitig steigt die Zahl der Reaktoren, damit die Urannachfrage. Denn auch wenn Deutschland den Atomausstieg beschlossen hat, so setzen viele Länder in ihrem Energiemix doch auch auf Uran und bauen daher die Stromversorgung mit Atomreaktoren aus. Gut, dass es Uranunternehmen gibt, die wie zum Beispiel IsoEnergy die zukünftige Nachfrage bedienen könnten. Im besten Urangebiet, im Athabascabecken in Saskatchewan liegen die Projekte von IsoEnergy. Besonders gute Ergebnisse gibt es dort in der Hurricane-Zone auf der Larocque East-Liegenschaft. Das Projekt ist zu 100 Prozent im Alleineigentum des Unternehmens.





Ebenfalls im Urangeschäft ist International Consolidated Uranium. Zuerst mit dem Fokus auf Gold, hat sich das Unternehmen Anfang letzten Jahres entschieden in den Uranmarkt einzusteigen und weltweit Projekte zu erwerben, um die wachsende Nachfrage nach Uran bedienen zu können.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/).



