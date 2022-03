Den Bestand verkaufen – diese 5 Tipps müssen Makler vor dem Ruhestand beachten

Welcher Makler träumt nicht davon, kurz vor der Rente den über Jahrzehnte hinweg aufgebauten Bestand zu verkaufen – und anschließend einen ruhigen Lebensabend zu verbringen? Doch darin lauert eine Gefahr, denn die Branche unterliegt einem Wandel. Allzu hohe Verkaufspreise gehören leider der Vergangenheit an.



Als Experte für die Altersvorsorge für Finanzberater weiß Benjamin Adamietz, dass aktuell nicht jeder Bestandsverkauf wie gewünscht verläuft. Auf Schwierigkeiten treffen insbesondere solche Makler, die den Übergang nicht ordentlich geplant haben. Doch worauf ist dabei eigentlich genau zu achten?



Der geordnete Übergang



Zunächst ist es wichtig, dass der Makler vor dem Verkauf über seinen Bestand bestmöglich informiert ist. Ratsam ist dafür die Verwendung eines Maklerverwaltungsprogramms, mit dem alle relevanten Daten per Mausklick einsehbar sind und analysiert werden können. Kleine Ratschläge, die für den Verkaufspreis eine große Rolle spielen.





Viele Makler verfügen über einen Notfall-Ordner, in dem genau festgelegt ist, wie es im Notfall für das Büro weitergeht. Es ist sinnvoll, diese Fragen auch für den Übergang zu stellen. Will der Makler künftig in seinem Büro angestellt bleiben? Wann genau möchte er seinen Bestand überhaupt verkaufen? Welche Konsequenzen sind damit für das Maklerunternehmen und seine Angestellten verbunden?Statt des Verkaufs ist auch der Bezug einer Maklerrente vorstellbar. Wichtig ist es dabei, nicht dem erstbesten Angebot zu folgen. Sondern genau zu schauen, welcher Makler das Büro übernimmt. Ist er solvent genug, um dauerhaft die Maklerrente zu bezahlen? Wie betreut er künftig die bereits vorhandenen Kunden? Kurzum, ist er geeignet, das Büro zu übernehmen?Die Branche unterliegt einem Wandel. Wurde lange Jahre von sehr hohen Verkaufspreisen geträumt, so nimmt die Nachfrage für die Bestandsübernahme mittlerweile deutlich ab. Ratsam ist es daher, auch die Maklerrente ernsthaft zu erwägen. Bei ihr kann der Makler von dem Lebenswerk profitieren, was er sich über Jahrzehnte hinweg aufgebaut hat. Das jedoch nur dann, wenn er sich für einen geeigneten Nachfolger entscheidet.Die Branche verändert sich. Makler müssen heute in jedem Jahr wenigstens 15 Fortbildungsstunden nachweisen und sie müssen sich damit auseinandersetzen, dass die moderne Technik ihren Arbeitsalltag umkrempelt. Einflüsse, die vielfach dazu führen, dass sich ältere Makler aus dem Beruf zurückziehen. Doch Vorsicht, wer den Übergang nicht langfristig geplant hat, stößt nun auf Schwierigkeiten. Sie müssen jedoch vermieden werden.





Über Benjamin Adamietz:



Benjamin Adamietz ist selbstständiger Versicherungsmakler und Geschäftsführer der ADAMIETZ & KOLLEGEN GmbH. Er bietet sowohl Privatkunden als auch selbstständigen Unternehmern individuelle Versicherungslösungen. Dabei hilft er ihnen, Produkte zu finden, die zu ihren persönlichen Ansprüchen passen. Der Versicherungsexperte verfolgt dabei einen kundenorientierten Ansatz und folgt stets seinen Leitworten: menschlich, modern und maßgeschneidert. Weitere Informationen unter: www finanzkanzlei-adamietz de



