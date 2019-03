Bestätigung hochgradiger Goldstrukturen bei historischer Mine und erfolgreiche 22 Mio. Finanzierung

Weitere Suchergebnisse zu "BLUESTONE RESOURCES":









Der kanadische Edelmetallexplorer TerraX Minerals (ISIN: CA88103X1087 / TSX-V: TXR) hat 1.579 m Probenahmen aus 16.000 m Bohrkernen rekonstruiert, die aus dem Kernhof der ‚Giant Mine‘ stammen. Zudem flossen in die Untersuchungen noch fünf eigene Bohrungen mit ein, die hochgradige Ergebnisse von 5,06 g/t Gold (Au), 2,74 g/t Au, 1,65 g/t Au, 0,99 g/t Au und 0,96 g/t Au lieferten. Obendrein fand man auch noch Hinweise auf eine Goldmineralisierung in der Zielzone ‚Barney Deformation Corridor‘ (‚BDC‘), entlang der nördlichen Erweiterung der Struktur, in der sich die ‚Giant Mine‘ befindet.









Quelle: TerraX Minerals - Lage der aufgelösten und beprobten Bohrlöcher auf der ‚North Giant Extension’ innerhalb des ‚Barney Deformation Corridor’ (‚BDC’) auf dem Gelände von TerraX. Der wieder aufgefüllte Kernbereich ist als Erweiterung der ‚GKP’-Mine dargestellt, die die gewölbte Erweiterung des ‚Supercrest‘-Vorkommens ist, das wiederum als höchstgradige Goldlagerstätte aus der Giant Mine galt.





Bei der historischen Probenahme dieser Bohrlöcher aus den 1960er Jahren wurden die hochwertigen Quarzadern vorzugsweise durch Entfernen der gesamten Kernstücke entnommen. TerraX hat den Kern entlang der Ränder dieser Quarzadern unmittelbar neben den Lücken, die von den Originalproben übriggeblieben sind, von 50 m bis 425 m Tiefe geologisch erfasst und beprobt. Aufgrund der historischen Ganzkern-Probennahmemethode kann TerraX die berichteten historischen Assays nicht überprüfen. Allerdings zeigt der angrenzende Kern, der beprobt wurde, eine signifikante Goldmineralisierung innerhalb der Scherzonen.





Dabei stellen diese Ergebnisse gerade einmal 200 m Streichlänge entlang der 4 km langen mineralisierten Verformungszone dar, in der die ‚GKP‘-Mine, welche sich in der Nähe von TerraX seiner ‚Giant‘-Mine befand, lokalisiert ist.





David Suda, Präsident und CEO von TerraX sagte: „Die Ergebnisse der historischen Kernanalysen haben zu einem entscheidenden Moment in der Entwicklung von TerraX - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298857 - nämlich zu einem potenziell bedeutenden Goldfund geführt. Die Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass Goldstrukturen, die von ‚Giant‘ südlich des TerraX-Geländes abgebaut wurden, 4 km nördlich von unserem ‚BDC‘-Ziel liegen. Die Ergebnisse untermauern Daten, die den ‚BDC‘ zu einem Top-Bohrziel gemacht haben und liefern wichtige technische Erkenntnisse für die zukünftige Bohrausrichtung im Trend.“





Allerdings sei der Lochabstand noch zu groß, um die Kontinuität der Mineralisierung zu bestätigen und die Mineralisierung aus diesem Kernrelogging könne sich auf separaten Oberflächen befinden, wobei aber vier Bohrlöcher goldhaltige Scheren durchschnitten hätten.





Quelle: TerraX Minerals - Der Kern aus der goldmineralisierten Zone in Loch NB-18 zeigt die identische Scherstruktur, die zugehörigen Mineralien und die Alterungschemie der ‚GKP’-Minenerzprobe und demonstriert die Erweiterung dieses Mineralisierungsstils auf das Grundstück von TerraX. Bemerkenswert sind die ausgeprägten Kaliumveränderungen (K2O3) sowie der Natriumabbau (Na2O) mit den Zusatzmetallen, die die Erzarten der ‚Giant Mine’ charakterisieren.





Nun wolle man Oberflächenarbeiten zur Weiterentwicklung von Zielen entlang dieser goldhaltigen Strukturen innerhalb des größeren Zielgebiets ‚Barney Deformation Corridor‘ durchführen, erklärte Executive Chairman Joe Campbell. Die wichtigste Botschaft laute aber, dass der Kern in Kombination mit den historischen Beschreibungen der Aderung überzeugende Beweise dafür liefere, dass es potenziell 4 km Streichverlängerung auf die ‚Claims’ von TerraX geben könnte.









22 Millionen CAD frisches Kapital für Bluestone





Der angehende Rohstoffproduzent Bluestone Resources (ISIN: CA09626M3049 / TSX-V: BSR), der sich vorrangig auf die Weiterentwicklung seiner ‚Cerro Blanco‘-Gold- und ‚Mita‘-Geothermie-Projekte in Guatemala konzentriert, hat erfolgreich eine sehr große Finanzierungsrunde abgeschlossen.





So konnte das Unternehmen über ein Konsortium aus Konsortialbanken unter der Leitung von Cormark Securities Inc., Haywood Securities Inc., Canaccord Genuity Corp. GMP Securities L.P., Macquarie Capital Markets Canada Ltd., National Bank Financial Inc. und PI Financial Corp. alle 12.800.000 Einheiten der Gesellschaft zu einem Preis von 1,25 CAD pro Einheit sowie die Mehrzuteilung von 5.141.321 Einheiten für einen gesamt Bruttoerlös von insgesamt 22.426.651 CAD am Markt anbringen.





Dabei besteht jede begebene Einheit aus einer Stammaktie der Gesellschaft - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298837 - sowie einem halben ‚Warrant‘. Jeder ganze ‚Warrant‘ berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zum Preis von 1,65 CAD. Die neu emittierten Aktien unterliegen einer Haltefrist bis zum 20. Juli 2019.





Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Weiterentwicklung des Goldprojekts ‚Cerro Blanco’ des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Provision der Konsortialbanken entspricht der Summe von 6,0 % des gesamten Bruttoerlöses, wobei sich allerdings die Provision der an Insider des Unternehmens ausgegebenen Aktien um 3 % verringerte.





Und die Insider kauften kräftig zu. Insgesamt 6.164.221 Einheiten gingen an die größten Aktionäre der Gesellschaft wie z.B. Zebra Holdings and Investments S.à.r.l, die 2.845.262 Aktien, CD Capital Natural Resources Fund III LP, die 1.320.000 Aktien und Lorito Holdings S.à.r.l, die 1.503.959 Aktien übernahmen. Damit halten die drei Großinvestoren Zebra 17.976.262, CD 11.986.333 und Lorito 9.501.959 Aktien, was 21,98 %, 14,65 % bzw. 11,62 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien entspricht.





Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte





