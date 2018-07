Best in Parking besorgt sich frisches Kapital

Der Parkhausbetreiber Best in Parking hat eine neue Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 44 Millionen Euro begeben. Das Papier kann seit dem 17. Juli in Stuttgart ab einer Mindestsumme von 1.000 Euro gehandelt werden. Der Kupon beträgt 3,500 Prozent, die Zinszahlung erfolgt jährlich zum 27. Juni. Der Bond ist zum 27.06.2025 fällig und vom Emittenten nicht kündbar. Best in Parking errichtet und betreibt Parkraum in Österreich, Italien, Kroatien, der Schweiz und in der Slowakei.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.