Best Ager: gefährliche Konditionierung auf Zinsen

„Die Erkenntnisse der Neuro-Finance treffen in dieser Generation in besonderem Maße zu“, sagt Kreuz. „Vor allem der Status-Quo-Effekt, der zu Abneigung gegen Veränderung, einer positiven Überbewertung des Bekannten und der Ablehnung des Unbekannten führt.“ Das zeigt sich in extremer Ausprägung bei der Geldanlage: Einer Studie der Postbank zufolge ist den Deutschen in erster Linie Sicherheit in der Geldanlage wichtig – 91 Prozent der Befragten geben dies an.

Dazu passt, dass die beliebteste Anlageform das Sparkonto ist, wie 53 Prozent angeben, direkt gefolgt vom Girokonto (34 Prozent). Nur rund ein Viertel der Sparer legt derzeit Geld in Aktien oder Fonds an. „Das ist aus ökonomischer Sicht unsinnig, aus Neurofinanz-Perspektive aber durch irrationale Renditeerwartungen erklärbar“, sagt Kreuz. „Im Schnitt gehen die Sparer von zu hohen Renditen aus.“

Hier zeigt sich die klassische Fehlkonditionierung einer ganzen Generation: „Die Best Ager sind über 30/40 Jahre darauf programmiert, dass das Geld auf dem Sparbuch hohe Zinsen bringt“, sagt Kreuz. „Hier wird das Bekannte überbewertet und unrealistisch durch das Unterbewusstsein in die Zukunft fortgeschrieben.“ Dazu kommt erschwerend ein weiterer Effekt: der Herdentrieb. „Im Freundeskreis werden die gleichen Verlust- und Risikoängste geteilt, die Menschen bestärken sich in ihrem Verhalten und nehmen nur noch selektiv das Bestärkende wahr“, sagt Kreuz. Und da die Abneigung gegen einen möglichen Verlust größer ist als die Aussicht auf einen möglichen Gewinn – was in der Neuro-Finance als Verlust-Aversion bezeichnet wird – handeln die Best Ager gegen ihre ökonomischen Interessen und bleiben beim Gelernten beziehungsweise Bekannten.

„Das Ersparte bleibt auf dem Spar- oder Girokonto liegen, auch wenn es unrentabler Kokolores ist und statt guter Zinsen sogar Minuszinsen anfallen“, so Kreuz. Ein Verhalten, das sich im vergangenen Jahr sogar noch verstärkt hat: Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes stieg die Sparquote auf den Rekordstand von 16,3 Prozent. „Ein wenig Hoffnung macht, dass davon auch ein Teil in Aktien und Fonds geflossen ist, hier haben aber vor allem jüngere Menschen die Quote durch Investments gesteigert “, so Kreuz.

Ein Ausweg aus dem Best-Ager-Dilemma wäre einfach: „Es muss ja niemand gegen seine Natur in Aktien oder andere risikobehaftete Anlageklassen investieren“, so Kreuz. „Wenn man unbedingt die Inflation negieren will, reicht es aus, Plattformen zu suchen, die dem Kunden keine Negativverzinsungen in Rechnung stellen. Auch monatliche Festgelder mit minimaler, positiver Verzinsung, kurzlaufende Geldmarkt-ETFs oder Investment-Grade-Anleihen können eine temporäre Opportunität darstellen.“ Ein Schritt weiter ginge dann ein Investment etwa in einen guten Multi-Asset-Fonds mit einem asymmetrischen Chancen-/Risikoprofil. „Es gibt weiterhin Liquiditäts-Parkpositionen bei ausgewählten Banken und es besteht von dort aus die Möglichkeit, zu einem geeigneten Zeitpunkt in Fonds zu reallokieren“, sagt Kreuz. „Das Anstrengende ist letztendlich nicht das Investment, sondern der Bruch mit der eigenen Gewohnheit und Überzeugung, die sich über die Jahre verfestigt haben. Wenn das gelingt, schaffen auch die Best Ager die Wende in der Geldanlage, um für das Alter vorzusorgen.“

Über INVIOS:

INVIOS ist ein bankenunabhängiges Institut für Vermögenssicherung und Vermögensverwaltung in Hamburg. Das Management verfügt über jahrzehntelange und mehrfach ausgezeichnete Investmenterfahrung. Das Institut betreibt Vermögensmanagement, betreut mit Bestnoten bewertete Multi-Asset-Fonds und fördert die finanzielle Allgemeinbildung durch Seminare und Vorträge.

Der Name INVIOS leitet sich aus dem englischen „inviolable“ ab, was so viel bedeutet wie unverletzlich. Der Name unterstreicht den hohen Anspruch an die drei Geschäftsbereiche, die vorhandenen Kundenvermögen zu sichern und gegen externe Einflüsse zu schützen. So folgen alle Anlageentscheidungen von INVIOS grundsätzlich einem disziplinierten Multi-Asset-Ansatz. Dadurch ist es möglich, stabile Renditen unabhängiger von Kapitalmarktschwankungen zu erzielen.

Über Nikolas Kreuz:

Nikolas Kreuz ist seit über 35 Jahren am Kapitalmarkt tätig. Der Diplom-Kaufmann und Geschäftsführer der INVIOS GmbH war davon 20 Jahre in der Leitung von Vermögensverwaltungen aktiv: bei der Deutschen Bank, der UBS und der DZ Privatbank in der Schweiz, Luxemburg und Deutschland sowie als Chief Investment Officer für zwei Landesbanken. Nikolas Kreuz führte über 100 Portfoliomanager und verwaltete Vermögenswerte im dreistelligen Milliardenbereich. Die von ihm betreuten Fonds wurden mehrfach ausgezeichnet. Seine langjährige Investmenterfahrung fließt als Know-how in den INVIOS Vermögensbildungsfonds (WKN A2N82F) ein, der laut Morningstar zu den besten Fonds weltweit gehört, ausgezeichnet mit fünf Sternen von Fuchs Kapital und Asset Standard sowie einem Top-5-Ranking bei Citywire.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.