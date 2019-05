Besser anlegen – Wohin mit dem Geld?

Bankkonten, Sparpläne, Fonds oder sonstige Finanzprodukte? Die meisten Menschen haben sich mit alldem bereits beschäftigt oder zumindest davon gehört. Jeder möchte flexible und auf die persönlichen Ziele abgestimmte Möglichkeiten finden, um Rendite und Risiko des Investments in Einklang zu bringen. Egal, ob für die Verwirklichung eines Traums oder die finanzielle Unabhängigkeit.

Anlageempfehlungen richtig bewerten – Darauf sollte man achten!

Wer Geld anlegen möchte, wird mit Anlageempfehlungen mittlerweile förmlich überrollt. Viele so genannte Experten und natürlich die Produktanbieter selbst machen Werbung für die unterschiedlichsten Anlageformen. Auf den ersten Blick scheint alles ganz einfach und vor allem lukrativ zu sein. In der Praxis sieht das dann oft ganz anders aus. Investoren sollten bei der Beurteilung von Anlageempfehlungen immer das aktuelle Marktumfeld im Blick haben und wissen, welche Einflussfaktoren für die Anlageformen von Bedeutung sind.

Sparkonten sind sicher, werfen aktuell aber keine oder nur geringe Zinsen ab

Bei Anleihen kann die Verzinsung etwas höher ausfallen, dafür gibt es auch Risiken

Aktien bieten hohe Gewinnchancen, unterliegen aber starken Kursschwankungen

Fonds, ETFs und Indexzertifikate bündeln verschiedene Aktien oder Anleihen und können damit gegenüber der Anlage in Einzelwerten zur Reduzierung der Risiken beitragen

Gold wirft keine regelmäßigen Erträge ab, gilt aber als Schutz vor hoher Inflation

Die Höhe der Verzinsung bei Tages- und Festgeldkonten sowie anderen klassischen Sparformen bestimmt die jeweilige Bank.

Zusatzinfo: Die älteste Form des Sparkontos ist übrigens das Sparbuch.

Die Konditionen orientieren sich an der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Deren zentraler Zinssatz (der Leitzins) liegt aktuell bei 0,0 Prozent, weshalb es auch bei den Bankprodukten keine oder nur eine relativ geringe Verzinsung gibt. Voraussichtlich wird es erst ab Herbst 2019 zu einer Wende hin zu höheren Zinsen in der Eurozone und damit auch in Deutschland kommen. Sparer müssen sich also noch gedulden, ehe es wieder höhere Zinsen gibt.

Vorteile: einfach und leicht verständlich, sicher (Einlagensicherung), kostengünstig, leichte Verfügbarkeit

einfach und leicht verständlich, sicher (Einlagensicherung), kostengünstig, leichte Verfügbarkeit Nachteile: Niedrige bis negative (Real-)Zinsen

2. Anleihen

Hier hängt die Rendite von dem jeweiligen Zinsniveau an den Kapitalmärkten ab. Sie variiert außerdem je nach Länge der (Rest-)Laufzeit sowie der Bonität des Emittenten, der die Anleihen herausgibt. Anleihen werden von Unternehmen aber auch Staaten zu Finanzierungszwecken emittiert.



Mehr dazu: Die aktuellen Staatsanleihe-Renditen finden Sie zum Beispiel auf investing.com.

Bundesanleihen, auch Bunds genannt, werden von der Bundesrepublik Deutschland emittiert und gelten nach wie vor als risikoloses Investment. Entsprechend niedrig fällt die Verzinsung aus. Eine zehnjährige Bundesanleihe bringt derzeit nur 0,2 Prozent Rendite p.a., bei zwei Jahren Laufzeit ist die Rendite mit -0,6 Prozent p.a. sogar negativ. Wer hingegen etwa eine zehnjährige Anleihe des Staates Italien kauft, kann eine Rendite von knapp 3 Prozent p.a. erzielen.

Vorteile: börsennotiert, in der Regel geringer Kapitaleinsatz erforderlich (auch für Kleinanleger attraktiv), meist höhere Zinsen als auf dem Sparkonto, große Auswahl an Emittenten

börsennotiert, in der Regel geringer Kapitaleinsatz erforderlich (auch für Kleinanleger attraktiv), meist höhere Zinsen als auf dem Sparkonto, große Auswahl an Emittenten Nachteile: Emittentenrisiko (Bonitätsrisiko), Kursrisiko, Liquiditätsrisiko, Zinsänderungsrisiko, gegebenenfalls Währungsrisiko, Inflationsrisiko

3. Aktien

Nach den Kursanstiegen der vergangenen Jahre kam es in den zurückliegenden Monaten an den Aktienmärkten zu einer Korrektur, die von vielen Akteuren als längst überfällig bezeichnet wurde. Wer an einem Aktien-Engagement interessiert ist, sollte im Allgemeinen nur jene finanziellen Mittel dafür aufwenden, die mittelfristig nicht gebraucht werden.

Mehr dazu: Die ersten Schritte zur Geldanlage – Aktien für Einsteiger

Vorteile: börsennotiert, auch für Kleinanleger interessant, Unternehmensbeteiligung, regelmäßige Ausschüttungen in Form einer Dividende, Chance auf Kapitalzuwachs durch steigende Kurse, größere Transparenz von börsennotierten Unternehmen (Offenlegungspflichten)

börsennotiert, auch für Kleinanleger interessant, Unternehmensbeteiligung, regelmäßige Ausschüttungen in Form einer Dividende, Chance auf Kapitalzuwachs durch steigende Kurse, größere Transparenz von börsennotierten Unternehmen (Offenlegungspflichten) Nachteile: unternehmerisches Risiko, das heißt auch ein Totalverlust des investierten Kapitals ist möglich, Kursrisiko, gegebenenfalls Währungsrisiko

3. Gold

Gold in physischer Form wird zumeist dann stark nachgefragt, wenn Anleger aufgrund politischer oder wirtschaftlicher Ereignisse ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben. Langfristig spielt das reale Zinsniveau (Marktzins abzüglich Inflationsrate) eine große Rolle. Je geringer der Realzins ist, desto attraktiver erscheinen Investments in das unverzinste Edelmetall.

Vorteile: Schutz gegen hohe Inflation und Krisen

Schutz gegen hohe Inflation und Krisen Nachteile: keine Zinsen, Kursrisiko, Lagerhaltungskosten





