Besonders gute Goldgesellschaften

Mit einem starken Portfolio an Projekten und einer überzeugenden Diversifizierung punkten einige Goldunternehmen





Das Investing News Network hat die fünf besten Goldaktien an der TSX mit den größten Kursgewinnen seit Jahresanfang aufgelistet. Mit dabei war beispielsweise Skeena Resources.





Die Gesellschaft entwickelt gerade mehrere Edelmetall-Liegenschaften im Goldenen Dreieck in British Columbia. Gold und Silber sind die Edelmetalle, die in den früher produzierenden Minen Eskay Creek und Snip enthalten sind. Auch wenn der Aktienkurs wieder etwas gesunken ist, so erreichte er doch, gemessen am 4. September, ein Neunjahreshoch von 3,28 CAD, damit einen Zuwachs seit Jahresbeginn von rund 240 Prozent.





Auf der Suche nach den besten Investitionsmöglichkeiten, kommt der Anleger heute nicht mehr um Gold herum. Ein regelrechter Ansturm auf die sicheren Häfen Gold und Silber – verursacht durch die Wirtschaft, die US-Wahlen und die Covid-19-Pandemie – hat die Edelmetalle stark im Wert steigen lassen. Dadurch haben auch die Aktien der Goldunternehmen oft teilweise deutlich zugelegt.







Goldminenaktien sind also äußerst beliebt. Ein gutes Beispiel für ein Goldunternehmen, das auf mehreren erfolgversprechenden Füssen steht, ist GoldMining. Mithilfe einer groß angelegten Akquisitionsstrategie besitzt GoldMining nun ein großes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten. Diese liegen in den USA, in Kanada, Peru, Brasilien und Kolumbien. Dazu kommt die von GoldMining kürzlich neu gegründete eigene Royalty-Gesellschaft. Die Gold Royalty Company setzt auf Goldvorkommen aus 14 Gebieten in Nord- und Südamerika.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/) und GoldMining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/).







