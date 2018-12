Besondere Investmentchancen im neuen Jahr

Zu Beginn des neuen Jahres könnte man über Investmentmöglichkeiten nachdenken, wie im Uranbereich oder bei einem Gold-Royalty-Unternehmen

Warum Uran? Weil Uran wieder in Mode kommt. Zu sehen ist das an den Einkäufen von Investmentfonds. Laut Economist hat nämlich McIntyre Partnerships, ein Hedge Fund in New York zuletzt auch auf Uran gesetzt. Grund ist die beeindruckende Erholung des Rohstoffs. Der Spotpreis von Uran ist seit April um 41 Prozent gestiegen und befindet sich nahe einem Zweijahreshoch. Nach der Fukushima-Katastrophe fiel die Atomkraft in Ungnade, doch nun hat sich die weltweite Atomenergieerzeugung wieder auf das Niveau vor Fukushima erholt. Angebot und Nachfrage sind fast wieder ausgeglichen.

Experten gehen von einer globalen Nachfragesteigerung bis 2035 um satte 44 Prozent aus. In China werden 19 Atomreaktoren gebaut und 41 sind geplant. Indien baut sechs neue Reaktoren und plant weitere 15. Dazu kommen Pläne aus Ägypten, Jordanien, Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten in Zukunft auch auf Atomenergie zu setzen. Uran wird also zusehends gebraucht.





Darauf setzt auch Uranium Energy. Weit fortgeschrittene und zum Teil bereits genehmigte Projekte (Texas, Paraguay, Colorado, Wyoming, New Mexiko) und eine Aufbereitungsanlage in Texas sind das große Plus des Unternehmens.





Eine anders gelagerte, aber nicht minder interessante Möglichkeit wäre es einmal in ein Royalty-Unternehnem zu investieren. Die Royalty-Unternehnen fungieren als Geldgeber und bekommen Anteile an der laufenden und zukünftigen Produktion, also etwa Gold und Silber zu einem festgelegten Preis. Gesellschaften, die noch nicht produzieren, können dabei zu einem besonders lukrativen Gewinn für die Royalty-Firmen werden. Ein Beispiel für eine gewinnbringende Royalty-Gesellschaft ist Osisko Gold Royalties. Beteiligungen an Rohstoffunternehmen, mehr als 130 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen sorgen für das Fortkommen von Osisko Gold Royalties. Und die Anleger erhalten im Januar bereits die 17. Quartalsdividende in Folge. Im dritten Quartal 2018 wurden 20,6 Millionen US-Dollar Cash-Flow aus operativer Geschäftstätigkeit erwirtschaftet, damit 177 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahresquartal.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



