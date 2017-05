Beschleunigung des Gewinnwachstums in Europa

Die europäische Wirtschaft präsentiert sich trotz politischer Risiken robuster als in den letzten Jahren. Die Experten von J.P. Morgan Asset Management sehen die Wirtschaft Europas in einer so guten Verfassung wie seit Langem nicht. In unsere-Liste haben wir einige interessante Anlageideen auf europäische Indizes aufgenommen, zum Beispiel einen Turbo-Bull auf den französischen CAC40 mit der WKN(Hebel 5) oder einen Inline-Optionsschein auf den DAX mit der WKN

„Die europäische Wirtschaft liegt weiter auf Erholungskurs, und so geht auch die Arbeitslosigkeit weiter zurück. Dies stärkt das Verbrauchervertrauen ebenso wie die Gesamtnachfrage“, betont Karsten Stroh, Produktexperte für europäische Aktien bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt. Positive Zuwächse seien darüber hinaus auch bei Einzelhandelsumsätzen sowie der Industrieproduktion zu verzeichnen, da Konsum und Investitionen weiter zulegten. Nach zwei Rezessionen in den letzten zehn Jahren erfolge die Erholung zudem von einer niedrigen Ausgangsbasis, die viel Raum für einen Anstieg der Nachfrage und Auslastung zulasse.

„Die Umfragedaten der Unternehmen sind so gut wie seit sechs Jahren nicht mehr und liegen auf einem Niveau, das in der Vergangenheit einem realen Wachstum des Bruttoinlandprodukts von mehr als zwei Prozent entsprach. Bei gleichzeitigem Anstieg der Inflation können das nominale Wachstum und somit die Unternehmensumsätze den höchsten Stand seit vielen Jahren erreichen“, unterstreicht Stroh.

Der Experte betont, dass der Schlüssel zur Stärkung der Performance in Europa in der Beschleunigung des Gewinnwachstums liege, das seit sechs Jahren enttäuschend verlaufen sei. Zurzeit werden aber nicht nur die Gewinnerwartungen nach oben revidiert, sondern die Unternehmen liefern allmählich auch tatsächlich das Wachstum, das erforderlich ist, um einen Anstieg der Erträge zu bewirken.

Längerfristige Underperformance von Substanzwerten

„Bei europäischen Aktien erwarten wir eine Outperformance der günstigeren Marktsegmente: In einem Umfeld, wie in den letzten Jahren, in dem sich Anleger um die globalen Wachstumsaussichten und deflationäre Entwicklungen sorgten, wurden Wachstumstitel bevorzugt, die unabhängig von der wirtschaftlichen Stärke höhere Gewinne erzielen können. Dies erklärt die längerfristige Underperformance von Substanzwerten, da ja Anleiherenditen gleichzeitig mit Wachstums- und Inflationserwartungen rückläufig waren. Bei einem Anstieg des globalen Wachstums und der Inflation, sowie einer gleichzeitigen Erhöhung der Anleiherenditen tendieren Anleger nun aber wieder dazu, unterbewertete Substanzwerte statt eher teurer Wachstumstitel zu erwerben“, so der Experte.

Das Fazit von Karsten Stroh: „Aktuell zeigen sich die Indikatoren für das europäische Wachstum – sei es auf volkswirtschaftlicher Basis als auch auf Unternehmensebene – auf dem besten Niveau seit einer Dekade. Dies sollte Anleger überzeugen helfen, dass aktuell ein guter Zeitpunkt ist, in europäische Aktien zu investieren.“

Quelle: J.P. Morgan Asset Management