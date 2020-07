Beschleunigte Impfstoff-Studien pushen Biontech-Aktie

Mit einem Plus von fast 17 Prozent hat die Aktie von Biontech gestern auf die neuesten Nachrichten zum heiß diskutierten Thema „Corona-Impfstoff“ reagiert.





Das Unternehmen hatte berichtet, dass die US-Zulassungsbehörde FDA die Möglichkeit einer beschleunigten Zulassung der von Biontech zusammen mit Pfizer entwickelten Impfstoffkandidaten erhalten hat. Die Mittel befinden sich in den USA und Deutschland in klinischen Studien und sind nun mit dem „Fast Track Status“ versehen worden. Das nährt die Hoffnung, dass in den kommenden Monaten tatsächlich ein Impfstoff gegen Covid-19 zur Verfügung stehen könnte. Der Mainzer Biotech-Spezialist hatte sich bereits am Freitag zuversichtlich gezeigt, bei erfolgreichen Studienergebnissen bis Ende des Jahres die Zulassung beantragen zu können. Bis Ende 2021 könnte man dann über eine Milliarde Dosen produzieren. Biontech ist die erste deutsche Firma und insgesamt eines von 17 weltweit vertretenen Unternehmen, die potenzielle Impfstoffe gegen Covid-19 an Menschen testen dürfen.

Anstieg für Gewinnmitnahmen genutzt

Die Aktie von Biontech war in den vergangenen Monaten immer wieder durch starke Kursbewegungen aufgefallen. Auf stark steigende Notierungen im Zuge neuer Nachrichten folgten bislang stets Phasen von Konsolidierungen und Gewinnmitnahmen. Unter dem Strich hat sich der Titel seit dem vergangenen Herbst trotzdem mehr als verfünffacht.

Axel Albietz (TraderOnkel) hat die Aktie seit Ende April in seinem im März 2016 eröffneten wikifolio AA+ Master-Trading ohne Hebel. Den Kursanstieg der vergangenen Wochen und insbesondere von gestern hat er dazu genutzt, den Bestand etwas zu reduzieren: „Bei Biontech nehme ich einen Teil der Gewinne mit. Hier beträgt das Kursplus mittlerweile über 50 Prozent“. Der Depotanteil der Aktie beträgt nach den Teilverkäufen noch 1,9 Prozent.

Das Musterdepot hatte trotz regelmäßiger Absicherungen im Frühjahr einen Drawdown von 36 Prozent erlitten, ist mittlerweile aber wieder auf neue Rekordhochs geklettert. Die durchschnittliche Jahresperformance beträgt rund 22 Prozent.

In dem wikifolio Corona Vaccine Candidates ist die Biontech-Aktie mit einem Gewicht von fast fünf Prozent aktuell der zweitgrößte Titel. Die verantwortliche Centris Capital AG (CentrisCapital) setzt hier auf derzeit 25 Aktien von Unternehmen, die an der Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten wie COVID-19 arbeiten.

Das Portfolio wurde vor weniger als drei Monaten ins Leben gerufen und konnte bereits einen Anstieg von 58 Prozent generieren. Die Rally bei Biontech nahm das Wiener Investmenthaus erfreut zur Kenntnis: „Das deutsche Unternehmen Biopharmaceutical New Technologies (Biontech) forscht an mRNA basierten Impfstoffen und kooperiert hierbei mit Pfizer und Fosun Pharma. Pfizer und Biontech verlautbarten, dass die nächste Phase der Impfstoffstudie voraussichtlich Ende dieses Monats mit 30.000 Probanden beginnen könnte. Biontech und Pfizer teilten ebenso mit, dass zwei experimentelle Coronavirus-Impfstoffe den ‚Fast-Track‘-Status von der US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration erhalten haben“.

