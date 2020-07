Berliner Startup steht für professionelle Vermietung von Ferienimmobilien

• nationales Reisen im Fokus

• vermehrte Nachfrage in ländlichen Regionen

• Trend „Last Minute lokal“

Berlin, 21. Juli 2020 | Mit dem Start der Sommerferien in einigen Bundesländern scheinen die Einschränkungen durch Corona nicht mehr existent zu sein: der Run auf Ferienunterkünfte nimmt aktuell rasant zu. Das bestätigen auch die Experten des Berliner Startups Smoobu, die professionelle Management-Software mit vielen interessanten und zugleich praktischen Tools für die Vermietung von Ferienwohnungen und -häusern anbieten.

„Während die klassischen Reisziele in den kommenden Sommermonaten ausgebucht sind, gibt es bereits Buchungen für weitere Zeitspannen des laufenden Jahres“, sagt Philipp Reuter, geschäftsführender Gesellschafter bei Smoobu. „Außerdem steht bei deutschen Kunden nationales Reisen im Fokus, dabei laufen ländliche Regionen besser als die Ziele in den Städten“, so Reuter weiter, „der Trend geht sogar in Richtung „Last Minute lokal“.“

Reisewillig sind die Kunden geblieben, auch unter den Auflagen der aktuellen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Anbieter reagieren darauf flexibel, beispielsweise mit einer Art „Hotelisierung“, was bedeutet, dass bestimmte Prozesse automatisiert oder digitalisiert sind. Auch hierbei hilft die komfortable Verwaltungssoftware von Smoobu: Mit einer elektronischen Gästemappe können die Urlauber personalisiert und kundengerecht ohne Kontakt zu anderen Personen informiert werden – beispielsweise über den Check Inn- oder Reinigungsprozesse, Zimmerservice, Stornomöglichkeiten oder auch über aktuelle Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen sowie spezielle Reiseinformationen einzelner (Bundes-)Länder.

So stellt sich Smoobu perfekt auf die wiedereinsetzende Reiselust ein, „mit nachhaltigen Maßnahmen, wie dem Property Management denken wir schon jetzt an morgen!“, weiß Philipp Reuter. Vom romantischen Blockhaus in den Bergen über das schicke City Appartement bis hin zur modernen Finca auf Mallorca – Smoobu koordiniert alle Angebote für die Urlaubs- und Geschäftsreise.

Die komfortable Verwaltungssoftware für Ferienhaus- und Wohnungsbesitzer übernimmt die erfolgreiche Vermarktung der Immobilien mit einer Software-as-a-Service-Lösung. So wird die Vermietung von Ferienwohnungen – auch über verschiedene Buchungsportale wie Airbnb und Booking.com – mit Smoobu einfach, effizient und übersichtlicher.

Über Smoobu:

Die Smoobu GmbH mit Firmensitz in Berlin wurde 2014 gegründet. Seit 2016 leiten die beiden Geschäftsführer Fabian Beckers und Philipp Reuter das Unternehmen mit einem 15-köpfigen Team und einem Support in sieben Sprachen. Smoobu verwaltetet mit einer cloudbasierten Softwarelösung mehr als 75.000 Ferienwohnungen in über 115 Ländern. Ein Viertel der Immobilien befindet sich in der DACH-Region. Zum Serviceangebot gehören neben dem Reservierungs- und Buchungssystem, auch das Channel Management zur Verwaltung verschiedener Buchungsportale, Gäste Apps, Vermieter-Homepages sowie die Koordination von Kommunikation und Check-In der Gäste oder Statistiken und Reportings. Smoobu ist prefered Partner von Booking.com und Airbnb sowie Mitglied des Airbnb Innovation Council.

https://www.smoobu.com/

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.