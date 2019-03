Finanztrends Video zu



In der Sprechstunde des unabhängigen Netzwerks „Sitzungswoche“ standBundestagsabgeordneter Frank Schäffler Rede und Antwort. Im Zwiegesprächmit Moderatorin Alice Greschkow erläuterte Schäffler seinen politischenWerdegang und machte deutlich, warum ihm seine Heimat so wichtig ist:„Berlin ist eine Käseglocke, das ist nicht die Realität. Die Realitätfindet in den Wahlkreisen statt. Von dort nehme ich viele Anregungen fürmeine Arbeit im Bundestag mit. Deswegen ist es mir wichtig mich für dieBürger in meinem Wahlkreis einzusetzen.“ Auf die Nachfrage wo die Lückeim Bund am größten ist, weißt Schäffler auf die Defizite in derVermögensbildung hin. Die Normalbürger – die Mitte der Gesellschaft –seien nicht mehr in der Lage vorzusorgen, egal ob fürs Alter oder fürLebensrisiken. Als Grund dafür macht er auch die Zinspolitik derEuropäischen Zentralbank aus.In der anschließenden Fragerunde interessierten sich die Anwesenden vorallem für die Positionen des Finanzexperten bezüglich des Brexits - auchim Hinblick auf seine Kritik am Eurorettungsschirm 2011. „Wir wollen dasEuropa als Bündnis bestehen bleibt, jedoch ergibt es für mich keinenSinn jemanden zu zwingen Teil der Europäischen Union zu bleiben. Damitbeschneiden wir die Freiheit der anderen. Vielmehr sollten die Zöllebeidseitig abgeschafft werden.“ Weiter erläuterte Frank Schäffler, dassder Plan der FDP für Europa darin bestehe, die EU zu schützen, aber siezu verbessern und zu reformieren. Das will die Partei im Zuge derEuropawahl noch einmal deutlich machen.