Berlin Hyp emittiert Social Bond über 750 Millionen Euro

Die Berlin Hyp emittiert erstmalig einen Social Bond (WKN BHY0SB). Die Mittel werden zur Finanzierung von bezahlbaren Wohnraum in Deutschland und den Niederlanden verwendet. Das Emissionsvolumen beträgt 750 Millionen Euro. Der Nominalzinssatz liegt bei 1,75%. Die Zinsen werden jährlich ausbezahlt, erstmalig am 10.05.2023. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. Die Ratingagentur Moody’s vergibt für den Social Bond ein Aaa Rating.

