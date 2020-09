Berkshire Hataway – Trenbegrenzung zeigt Wirkung

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Bereits Ende letzter Woche hatte sich bei zahlreichen Aktien ein alarmierender Kursverlauf präsentiert, der in dieser Woche zu eindeutigen Verkaufssignalen geführt hatte. Am Beispiel der-Aktie sorgte aber nicht zuletzt die obere Trendbegrenzung für Gewinnmitnahmen unter Anlegern..

Wie der gesamte Markt konnte auch das Wertpapier der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway von der Erholung der letzten Monate profitieren und in die Nähe der Vorgängerhochs aus Anfang 2020 zulegen. Für einen Test reichte es am Ende aber nicht, zuvor hat die Aktie eindeutig zur Unterseite abgedreht und ist mit einem Ausbruch über den laufenden Aufwärtstrend gescheitert. Nun wird eine gewöhnliche Konsolidierung abgespielt, die sich gleichermaßen für Short- sowie Long-Ansätze eignet. Nur die Richtung muss jetzt noch selbst bestimmt werden.

Gap-Down mahnt Bullen zur Vorsicht

Die zu dieser Handelswoche gerissene und abwärts gerichtete Kurslücke könnte im weiteren Verlauf weitere Rücksetzer bereithalten, bei einem Wochenschlusskurs unterhalb von 210,00 US-Dollar steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Rückläufer zurück auf den 50-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 102,08 US-Dollar spürbar an. Diese Stelle könnte bereits für eine Stabilisierung und anschließende Trendwende sorgen, wenn nicht, müsste ein tieferer Support im Bereich zwischen 190,96 und grob 195,00 US-Dollar getestet werden. In bullisches Fahrwasser kehrt die Berkshire Hathaway-Aktie allerdings erst oberhalb von 224,00 US-Dollar zurück, in einem derartigen Szenario wäre dann weitere Kursgewinne an die aktuellen Jahres- und Rekordhochs bei 231,61 US-Dollar vorstellbar. Über den gezielten Einsatz verschiedener gehebelter Instrumente ergibt sich hier durch ein ausgesprochen vielversprechender Handelsansatz.

Widerstände: 215,45; 218,21; 220,10; 221,62; 223,24; 226,39 US-Dollar

Unterstützungen: 210,00; 207,43; 204,51; 202,08; 200,66; 197,28 US-Dollar

Betrachtungszeitraum: 10.12. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US0846707026

Betrachtungszeitraum: 21. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US0846707026 Produkte auf die Aktie von Berkshire Hathaway und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Berkshire Hataway – Trenbegrenzung zeigt Wirkung erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).