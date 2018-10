Berichtssaison: Facebook dämpft Erwartungen, Dialog-Aktie mit Kurssprung

Mit guten Vorgaben aus Asien und den USA im Rücken legt das deutsche Aktienbarometer auch zur Wochenmitte weiter zu. Mit einem Kursplus von rund 0,5 Prozent hat der DAX wieder die Marke von 11.400 Punkten überschritten, an der er in den vergangenen Tagen mehrmals abprallte.Nach Ansicht von Vermögensverwalter Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer heben auch die zuversichtlichen Aussagen von US-Präsident Trump hinsichtlich eines möglichen Deals mit China im Handelsstreit heute die Stimmung. “Da der Markt auf den aktuellen Niveaus einen einigermaßen stabilen Boden zu finden scheint, nehmen sicher nun auch mehr und mehr Anleger die Gewinne ihrer Short-Positionen mit und sorgen so für Käufe”, so der Finanzexperte.Am Devisenmarkt ist aktuell keine große Veränderung zu beobachten. Der Euro notiert gegenüber dem US-Dollar bei 1,1336 USD. Seit seinem Anstieg auf 1,25 US-Dollar im Februar hat die europäische Gemeinschaftswährung fast kontinuierlich verloren. Ein Grund hierfür ist die immer weiter auseinanderklaffende Zinsentwicklung auf beiden Seiten des Atlantiks.Noch wächst die Facebook-Gemeinde, allerdings so langsam wie seit sechs Jahren nicht. Das gab der Internetkonzern am Dienstagabend kurz nach Handelsschluss bekannt. Während das Unternehmen in den USA neue Nutzer gewann, waren in Europa zahlreiche Abgänge zu beobachten. Der Umsatz stieg im abgelaufenen Quartal um 33 Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar. Der Gewinn kletterte trotz einiger Probleme auf knapp 5,14 Milliarden Dollar. Im Ausblick warnte Mark Zuckerberg zwar vor einem langsameren Wachstum, betonte aber, man habe die Relation zwischen Ausgaben und Einnahmen gut im Griff. Die Aktie stieg bereits während der regulären Handelszeit und legte nachbörslich nach den Zahlen im volatilen Handel nochmals zu. Am Mittwochnachmittag notiert Facebook knapp über 136 Euro.Gute Nachrichten für alle Dialog-Aktionäre: Der deutsch-britische Chip-Entwickler aus dem TecDax hat im dritten Quartal seinen Umsatz um sechs Prozent auf 384 Millionen Dollar gesteigert und damit eine Bestmarke gesetzt. Das bereinigte Betriebsergebnis des Apple-Zulieferers legte neun Prozent auf 83,7 Millionen Dollar zu. Für das Schlussquartal rechnet Dialog mit Erlösen zwischen 430 und 470 Millionen Dollar. Vor rund zwei Wochen wurde bekannt, dass Apple Teile von Dialog übernehmen will. Mit den guten Zahlen im Rücken legt die Tec-DAX Aktie am Mittwoch über zehn Prozent auf 23,72 Euro zu.Im Streit mit den Autoherstellern über die Kostenübernahme für technische Nachrüstungen ist offenbar ein weiterer Dieselgipfel geplant. Wie die “Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, soll es Ende kommender Woche ein Treffen von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit Vertretern von Volkswagen, Daimler und BMW geben, bei dem eine Finanzierungslösung gefunden werden soll.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.