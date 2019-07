Berichtsaison brodelt – Dax nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDie Unternehmen feuern zur Berichtsaison heute aus allen Rohren – Dax Anleger verlassen das Parkett. Zwei Handelstage vor der US Fed Zinssitzung (Mittwoch nach Börsenschluss) steigt die Spannung spürbar. Der Dax kommt nach schwachem Start deutlich unter die Räder.Der Dax verarbeitet damit recht unterschiedliche Vorgaben:In Fernost stiegen die Kurse - die japanische Notenbank treibt die Anleger mit ihrer weiterhin extrem lockeren Geldpolitik an. Außerdem wurden die Gespräche im US-chinesischen Handelsstreit wieder aufgenommen.Die US-Börsen hatten sich am Vorabend aber noch uneinheitlich gezeigt. Anleger warten auf die US-Notebank Fed, die am Mittwoch tagt. Eine Zinssenkung ist gesetzt, alleine über die Höhe wird spekuliert.Die sich abschwächende Konjunktur lässt die Bundesbürger beim Geldausgeben zunehmend vorsichtiger werden. Die Kauflaune der Verbraucher im Juli zum dritten Mal in Folge ab. Der GfK Konsumklimaindex fällt auf den niedrigsten Wert seit April 2017.Der Gesundheitskonzern Fresenius SE hat die Umsatz- und Gewinnerwartungen im zweiten Quartal übertroffen- Der Umsatz steigt um 8 Prozent, unterm Strich bleibt ein Prozent mehr hängen. Fresenius hebt die Ziele für das restliche Geschäftsjahr leicht an. Trotzdem verliert die Aktie deutliche fünf Prozent.Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) hat die Umsatzerwartungen im zweiten Quartal erfüllt, beim Gewinn aber wieder Abstriche gemacht. Das Geschäft mit Heimdialyseprodukten läuft gut. Allerdings zieht das auch die Konkurrenz an und das mach den wichtigen US Markt schwer kalkulierbar. FMC Aktien sind Schlusslicht im Dax.Der Preiskampf im Europageschäft und die gestiegenen Kerosinpreise haben der Lufthansa im zweiten Quartal wie erwartet einen Gewinneinbruch eingebrockt. Der Umsatz klettert zwar um vier Prozent, der Gewinn bricht allerdings um ein Viertel ein. Eurowings schreibt Verluste. Auch die Lufthansa Aktie verliert deutlich.Ein schwieriges Geschäft mit Landwirten stimmt Bayer für das Gesamtjahr vorsichtiger: der Jahresausblick wurde als "zunehmend ambitioniert" bezeichnet. Parallel steigt in den USA die Zahl der Glyphosat-Klagen rasant weiter.Der Bauboom hat beim Baustoffkonzern HeidelbergCement im ersten Halbjahr den Umsatz und das operative Ergebnis anschwellen lassen. Allerdings drückten Aufwendungen für den Verkauf von Geschäftsaktivitäten auf den Gewinn.Beim Essenslieferant Delivery Hero lobten Händler in ersten Kommentaren ein starkes Auftragswachstum im zweiten Quartal. Für die Aktie geht es um fast 2 Prozent nach oben.Der Leasinganbieter Grenke verschreckte seine Anleger mit einer Gewinnwarnung, die Titel sackten um 15 Prozent ab. Bei Schaeffler dagegen sorgte ein gesenkter Ausblick zunächst nicht mehr für große Unruhe.Die Erfolgsstory um Beyond Meat geht weiter: Der Fleischersatz-Spezialist wächst nach wie vor rasant. Im zweiten Quartal hat sich der Umsatz beinahe vervierfacht auf 67,3 Millionen Dollar (60,4 Mio Euro). Allerdings trennen sich Chef und FinanzChef drei Monate nach dem Börsengang im Rahmeneiner Kapitalerhöhung von 100.000 Aktien.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.