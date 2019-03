Bergbau wird zunehmend automatisiert

Digitalisierung und Automatisierung machen auch vor dem Bereich Bergbau nicht halt

Bergbau ist kostenintensiv und nicht ohne Gefahren für die Beteiligten. Hier führen neue technische Errungenschaften zu effizienteren Leistungen, geringeren Ausfallzeiten und auch zu mehr Betriebssicherheit. So spricht sich etwa der Goldbergbau-Gigant Barrick Gold dafür aus, dass die Minenarbeiter mehr an die Oberfläche geholt werden. Als Ziel für die Zukunft steht für Barrick Gold die vollständige Digitalisierung der Bergbauoperationen im Fokus.

Autonome Fahrzeuge und Maschinen werden also verstärkt eingesetzt. Es existieren bereits autonome Lastenschlepper, halb-automatische Brechmaschinen und Zertrümmerer sowie automatisierte Tunnelbohrsysteme. Die Wartung von Lkws, die zum Teil schon fahrerlos unterwegs sind, kann vereinfacht werden. Auch die teure Belüftung einer Mine kann automatisiert werden.

Ein besonders guter Kandidat für die zunehmende Optimierung ist Kanada, denn dort ist der Bergbau kapitalintensiv, da er bestens ausgerüstet ist und gute Löhne gezahlt werden. Hier wird sich in den nächsten Jahren in allen Phasen der Rohstoffgewinnung noch einiges tun. Zudem unterstützt die Regierung in Kanada Innovationsvorhaben. Die Optimierung von Produktionsprozessen dient der Wettbewerbsfähigkeit und kommt letztendlich auch den Anlegern zugute.

In Kanada, in Quebec, befindet sich das Douay-Goldprojekt von Maple Gold Mines, damit in einer Region, die nicht nur zu den besten Goldgebieten zählt, sondern auch wettbewerbsfähige Steueranreize für Bergbau-Unternehmen bietet. Der Steuersatz gehört zu den niedrigsten in Nordamerika. Das fast 340 Quadratkilometer große Projekt beherbergt mehrere hochgradige Goldvorkommen und gelegentlich sogar sichtbares Gold in Quarzadern.

Auch in den Nordwest-Territorien in Kanada sind die Bergbaubedingungen bestens. Hier operiert TerraX Minerals auf seinem mehr als 780 Quadratkilometer großen Yellowknife City-Goldprojekt. Im an Gold reichen Yellowstone-Greenstone-Gürtel gelegen, befindet sich das Projekt auf dem Gebiet, wo früher bereits die hochgradigen Goldminen Con und Giant lagen.





