Bergbau profitiert vom Goldpreisanstieg

Der jüngste Ausbruch des Goldpreises erfreut Anleger, als auch Minengesellschaften





Ein Hauptgrund für den erfreulichen Goldpreisanstieg dürfte darin liegen, dass die US-Notenbank die Möglichkeit zukünftiger Zinssenkungen genannt hat. Die Kapitalmarktzinsen fallen, womit der US-Dollar schwächer werden dürfte. Dies wiederum kommt dem Goldpreis zugute. Denn dass Gold keine Zinsen abwirft, gerät dann in den Hintergrund. Für Goldunternehmen ist die Entwicklung besonders von Vorteil.







Da auch die politischen Spannungen eher steigen, gehen viele Experten von einer nachhaltigen Erholung aus und sehen für das verbleibende Jahr Gold als interessante Investition. Dabei können auch die Aktien von Goldminen als Depotbeimischung eine gute Rolle spielen.







Bei den Junior-Goldgesellschaften sollten vor allem diese profitieren, die neben guten Projekten in soliden Bergbaugebieten auch ausreichend finanziert sind. Denn trotz der aktuellen Goldpreissituation ist es für junge Bergbauunternehmen noch immer nicht leicht, Kapital an Land zu ziehen. Einnahmen werden noch nicht generiert und für Exploration und Entwicklung ist viel Geld nötig. Wenn der Goldpreis weiter steigt, sollte sich die Situation für diese Minengesellschaften aber verbessern.







Zu Unternehmen, die finanziell gut aufgestellt sind, gehören etwa Auryn Resources oder US Gold. Auryn Resources ist ein gut finanziertes Juniorunternehmen mit sieben Projekten. Das Committee Bay-Goldprojekt in Nunavut und das Kupfer-Gold-Projekt Sombrero in Peru sind dabei die Flaggschiffe der Gesellschaft.







Auch US Gold, mit einer aussichtsreichen Reihe von Gold-Konzessionsgebieten im Gepäck, ist eine mögliche Option für Investitionen. Hervorgehoben sei das Keystone-Projekt in Nevadas Cortez-Trend. Der kürzlich durchgeführte Abschluss eines Direktangebotes wird US Gold 2,5 Millionen US-Dollar für die Weiterentwicklung des modernen Bohrprogramms in die Kasse spülen.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Auryn Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/auryn-resources-inc/) und von US Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-gold-corp/).





