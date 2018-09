Im Bergbau ist ein qualifiziertes Management wichtig

Der Uranmarkt könnte vor einer fundamentalen Erholung stehen. Uranunternehmen profitieren nicht nur von steigenden Rohstoffpreisen, sondern auch von einem guten ManagementSeit Anfang Juli steigt der Preis beim Uran an. Das Spotmarktvolumen für Uran ließ zuletzt den Kassapreis auf ein Zweijahreshoch steigen. Lagen die wöchentlichen Spotpreise für Uran Ende September 2017 bei knapp 24 US-Dollar, so sind sie für das laufende Jahr um mehr als 11 Prozent auf 26,50 US-Dollar nach oben gegangen. Experten sehen nun eine Neuausrichtung der Fundamentaldaten des Uranmarktes.





Dies werde eine nachhaltige Erholung des Uranmarktes zur Folge haben - so sieht es Scott Melbye, Executive Vice President von Uranium Energy. Ursächlich waren dabei einerseits das reduzierte Angebot und andererseits die Zunahme der Nachfrage. 2017 hatte bereits die kasachische Kazatomprom eine Kürzung der Uranproduktion über drei Jahre angekündigt. Seit Februar 2018 hat auch die weltweit größte Uranmine, die McArthur River Mine in Kanada, die Produktion nach unten gefahren, wobei ein Ende nicht bekannt ist.





Von den Ereignissen in Fukushima, immerhin vor rund acht Jahren, dürfte sich die Uranbranche jetzt wieder erholen. Denn auch die beim Uran üblichen langfristigen Lieferverträge laufen allmählich aus. Steigt der Uranpreis weiter an, so tut dies auch Uranunternehmen wie etwa Uranium Energy gut.





Das von Präsident und Chief Executive Officer Amir Adnani geleitete Unternehmen besitzt eine Verarbeitungsanlage, die von allen Projekten in Südtexas (Palanga, Goliad, Burke Hollow) zentral erreichbar ist. In Wyoming existiert ein weiteres, genehmigtes Projekt und es befinden sich weitere fortgeschrittene Projekte in Arizona, Colorado, New Mexiko und Paraguay.





Amir Adnani ist übrigens auch Gründer und Chairman von GoldMining. Die Gesellschaft besitzt nicht nur diverse Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, sondern auch 75 Prozent des Uranprojektes Rea im berühmten Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada. Die Gold- und Kupferprojekte liegen in den USA, Kanada, Brasilien, Kolumbien und Peru. Der Handel von Stammaktien und Warrants an der TSX, der bald starten wird, wird GoldMining weiter nach vorne bringen.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranuim Energy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp.html) und GoldMining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc.html).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.





