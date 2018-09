Bergbau braucht Öl

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Öl ist so teuer wie schon lange nicht mehr. Auch Bergbaugesellschaften brauchen Öl

Der derzeit hohe Ölpreis von über 80 US-Dollar je Barrel heizt die Inflation an. Und er erhöht die Kosten der Goldminenbetreiber. Denn diese brauchen in der Regel große Mengen an Diesel für ihre Lkws und Stromaggregate. Dies könnte zu einem gewissen Kostendruck führen, der auch den Goldpreis nach oben treibt, denn es gilt eine ansonsten stärker fallende Goldproduktion abzufedern.

Für Gesellschaften, die sich noch im Aufbau befinden, sind die hohen Ölpreise nicht so gravierend, denn sie brauchen noch nicht so viel Öl wie aktive Minen. Auch sollte ein hoher Ölpreis die Inflation sowieso verstärken, was dem Gold als werterhaltendes Medium zugutekommt.

Im Vergleich zu Europa ist der Ölpreis in Nordamerika deutlich niedriger. Auch gibt es Gegenden in Nordamerika, in denen das Öl nochmals mit einem Abschlag gegenüber dem WTI-Ölpreis zu bekommen ist. Der Grund liegt in den dort geringen Transportkapazitäten zu den Raffinerien. Bergbaugesellschaften in Nordamerika sollten daher nicht so unter einem hohen Ölpreis leiden wie anderswo auf der Erde.

Zu Goldgesellschaften, die in Nordamerika tätig sind, gehören beispielsweise Maple Gold Mines oder Auryn Resources. Maple Gold Mines bebohren gerade ihr 370 Quadratkilometer großes Douay-Goldprojekt im Norden von Quebec, gelegen im Abitibi Greenstone Belt. Die bisher festgestellte Ressource von 3,2 Millionen Unzen Gold soll dem Unternehmen nach noch auf fünf Millionen Unzen Gold erweitert werden.

Auryn Resources besitzt Liegenschaften in Nunavut, die Goldprojekte Committee Bay und Gibson MacQuoid, sowie das Homestarke Ridge-Goldprojekt in British Columbia. Dazu kommt noch das Sombrero- Gold-Kupfer-Projekt in Peru.

