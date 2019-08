Bergbau in der Zukunft

Aufgrund der Forderung einer nachhaltigen Zukunft versuchen auch viele Bergbau-Unternehmen ihre CO2-Bilanz zu senken





Diese Tendenz erstreckt sich auf alle Branchen und Unternehmen bis zum Bergbau. Der zukünftige Rohstoffmix wird vorangetrieben durch Änderungen im Verbrauch, neue Energiequellen und den verstärkten Einsatz von modernen Technologien.







Die Rohstoffe für die vierte industrielle Revolution liefert gleichzeitig der Bergbausektor. Vom Lithium zum Kupfer über Seltene Erden bis zu Kobalt. Denn diese Rohstoffe sind notwendig für neue Energiequellen, für Energiespeicherung oder Stromübertragung. Lithium ist der Rohstoff, den die wichtigen Stromspeicherakkus brauchen.







Mitten im berühmten Lithiumdreieck ist beispielsweise Millennial Lithium mit der Entwicklung seiner beiden Lithiumprojekte in Argentinien beschäftigt. Die Machbarkeitsstudie für das 8.600 Hektar große Pastos Grandes-Projekt ist abgeschlossen und bescheinigt dem Projekt bei einer 40-jährigen Lebensdauer das Potenzial ein starker Lithiumcarbonat-Produzent zu sein.







Kupfer ist ein Rohstoff, der in vielen Bereichen gebraucht wird. In British Columbia besitzt Copper Mountain Mining 75 Prozent der Copper Mountain Mine. Im zweiten Quartal 2019 produzierte die Mine 22,1 Millionen Pfund Kupferäquivalent. Daneben gehört Copper Mountain Mining das genehmigte Eva Copper Projekt in Australien.









Die Mine der Zukunft setzt auf neueste Technologien, auf Produktivitätsverbesserungen ebenso wie auf Kostensenkung und achtet auf die Sicherheit der Minenarbeiter. Negative Entwicklungen, wie etwa unerwartete Schließungen, Unfälle oder eine höhere als erwartete Inflation gilt es in den Griff zu bekommen. Bergbaugesellschaften müssen beweisen, dass sie mit den Veränderungen mithalten, das gilt auch bei der CO2-Bilanz.

