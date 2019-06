Bergbau-Chancen in Kanada

Bei bestimmten Rohstoffen führend in der Welt, basiert der Bergbau in Kanada auf großem Rohstoffreichtum und nimmt eine bedeutende Rolle in der Wirtschaft ein

Das zweitgrößte Land der Erde hat einiges an Rohstoffen zu bieten, etwa Zink, Uran, Gold, Öl, Nickel, Blei, Kupfer, Eisenerz oder Kobalt. Zudem sind die Bergbaubedingungen für die ansässigen Unternehmen immer noch mit am besten, wenn auch die Politik mit neuen Lizenzabgaben zuletzt aufhorchen ließ. Die größte Lagerstätte für Nickel gibt es in Labrador und Diamanten kommen aus den Nordwest Territorien. In British Columbia tummeln sich unter anderem Gold- und Kupfersucher.

Ein spannendes Goldexplorationsunternehmen ist beispielsweise Ximen Mining. Dessen Brett Gold-Projekt in British Columbia, 1983 von einem gewissen Charlie Brett entdeckt, wurde erst 2013 wieder zum Leben erweckt. Und das Gold Drop-Projekt von Ximen Mining kam 2019 mit dem siebtbesten Bohrergebnis in Kanada (bis zu 129 Gramm Gold und 1154 Gramm Silber pro Tonne Gestein) in die Schlagzeilen. Hochgradige Goldvorkommen und der Zugriff auf eine nahe gelegene Verarbeitungsanlage sind das Plus der Gesellschaft.

So bietet der Bergbau in Kanada immer wieder spannende Geschichten und Entdeckungen. Heute befindet sich der Bergbau zumindest bei den Investoren Geldern im Konkurrenzkampf mit einer blühenden Cannabis-Industrie, nachdem Kanada Cannabis legalisiert hat.

Um hochwertige Cannabis-Produkte herzustellen, müssen effiziente Systeme entwickelt werden und dabei steht die Maximierung des Ertrages im Vordergrund. Präzisionsanbau und sorgfältiger Anlagenbau sind wichtig. Staatlich lizenziert und mit einer Verkaufslizenz von Health Canada ausgestattet, sollte sich RavenQuest BioMed auf Erfolgskurs bewegen. Die Anbauanlagen des Unternehmens liegen in Ontario und Alberta, Kanada. Nun hat RavenQuest BioMed seine Fühler auch nach Europa ausgestreckt. Aufgrund eines aktuell abgeschlossenen Joint Ventures mit der norwegischen Cannabis BioCare sollen in den nächsten zwei Jahren neue große Produktionsanlagen gebaut werden. RavenQuest BioMed ist dabei zu 50 Prozent beteiligt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von RavenQuest BioMed (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/ravenquest-biomed-inc/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/