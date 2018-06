Berentzen Gruppe-Aktie: Mehr Kraft auf die Straße bringen - Aktienanalyse

Haar (www.aktiencheck.de) - Berentzen Gruppe-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":



Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse wieder zum Kauf der Aktie der Berentzen Gruppe AG (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ).



2017 sei für den Getränkekonzern aus Niedersachsen nicht gerade der beste Jahrgang gewesen. Die Ertragsprognose habe korrigiert werden müssen, und die Kapitalflussrechnung sei enttäuschend ausgefallen. Der Free Cashflows sei mit über 3,4 Mio. Euro negativ gewesen. Börsianer sollten den Blick aber nach vorne richten und sich nicht allzu lange mit der Vergangenheit beschäftigen. Bei Berentzen gehe es wieder aufwärts; auch wenn der Ausblick für 2018 durchaus hätte höher ausfallen könnten. Dazu später mehr.



Versöhnlich stimme das Management die Investoren mit einer Dividende von 22 Cent je Aktie für das Jahr 2017, was einer Rendite von fast 3% entspreche. Ins 1. Quartal sei das Unternehmen im Rahmen der Planung gestartet. Der Konzernumsatz habe unter dem Niveau des Vorjahres gelegen, während sich das EBIT leicht gesteigert habe. Für das Jahr 2018 bekräftige Berentzen-Vorstand Oliver Schwegmann im Gespräch mit der Vorstandswoche die Prognose. Er erwarte einen Umsatz zwischen 170 und 179 Mio. Euro. Das EBITDA solle in der Bandbreite zwischen 17,2 und 19 Mio. Euro und das EBIT bei 9,6 bis 10,6 Mio. Euro liegen. Die in Haselünne ansässige Gesellschaft unterteile das Geschäft in die drei Bereiche Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme.



Das Spirituosensegment habe sich 2017 bestens entwickelt. Erreicht worden sei im vergangenen Jahr ein Deckungsbeitrag nach Marketingetats von 27,6 Mio. Euro. Budgetiert sei ein Deckungsbeitrag zwischen 24,6 und 27,2 Mio. Euro gewesen. "Dieses Segment bereitet uns sehr viel Freude, und wir konnten 2017 unsere Erwartungen übertreffen", sage Schwegmann. Ziel für 2018 sei, die Einheit noch besser zu positionieren. "In den letzten Jahren sind bei Spirituosen keine wirklich neuartigen Produkte entstanden. Das wollen wir ändern und echte Innovationen in 2019 an den Markt bringen".



Weniger erfreulich habe sich allerdings der Bereich Alkoholfreie Getränke entwickelt. Der zunächst Anfang 2017 budgetierte Wert für den Deckungsbeitrag zwischen 20,7 und 22,9 Mio. Euro für das Gesamtjahr sei mit 19,3 Mio. Euro verfehlt worden. "Die Entwicklung war zweigeteilt. Während sich unsere eigenen Marken, vor allem "Mio Mio", sehr gut entwickelt haben, sind wir im Konzessionsgeschäft mit Markengetränken hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. Zudem hat sich ein schwacher Sommer, vor allem in Nord- und Ostdeutschland, negativ auf die Nachfrage bemerkbar gemacht."









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Kräftig enttäuscht habe Berentzen in 2017 jedoch im Segment Frischsaftsysteme. Erwartet worden sei ein Deckungsbeitrag zwischen 8,4 und 9,3 Mio. Euro. Erreicht worden sei aber lediglich ein Beitrag von 6,5 Mio. Euro. In dem zugekauften Segment sei es in den Vorjahren deutlich aufwärts gegangen. 2017 habe die Knappheit von Orangen zu einer kleinen Bruchlandung geführt - es seien nicht genügend Orangen zu vernünftigen Preisen zu haben gewesen. Zudem seien die Absatzziele der Fruchtsaftpressen nicht erreicht worden. Die erste Generation der Fruchtsaftpressen "Revolution" sei vergangenes Jahres ergänzt worden. Das Folgeprodukt "Revolution Advance" sei seit August 2017 fertig und entwickle sich insgesamt erfreulich.Für das Jahr 2018 erwarte Schwegmann steigende Erträge. Die Deckungsbeiträge aller Segmente sollten steigen. Im Bereich Spirituosen rechne er mit einem Segmentbeitrag von 26,3 bis 29,1 Mio. Euro. Alkoholfreie Getränke sollten kräftig auf 21,5 bis 23,7 Mio. Euro wachsen, und auch das Segment Frischsaftsysteme sollte ein Comeback auf einen Segmentbeitrag von 7,5 bis 8,3 Mio. Euro beisteuern. "Wir haben die Problemfelder des vergangenen Jahres alle identifiziert und diese weitgehend behoben. Das Sourcing-Thema Orangen haben wir geregelt und sind sehr weit fortgeschritten in Bezug auf einen neuen Distributionsvertrag mit unserem US-Partner für das Geschäft in Amerika", so der Vorstand. Die operativen Probleme aus 2017 scheine Berentzen jedenfalls im Griff zu haben.Nichtsdestotrotz habe das Unternehmen mit der Prognose für das Jahr 2018 die Börse enttäuscht. Die einstigen Erwartungen für das Jahr 2017 hätten an der oberen Bandbreite höher als die nunmehr kommunizierte Ergebnisprognose für 2018 gelegen. Schwegmann könne die Enttäuschung zwar gut nachvollziehen, aber das Unternehmen werde dieses Jahr deutlich stärker investieren als in den Vorjahren. "Wir wollen uns weiterentwickeln. Bisher ist Berentzen ein Getränkeanbieter mit isolierten Teilen. Unser Ziel ist das Unternehmen weiterzuentwickeln und stärker zu machen."Der Vorstand wolle vor allem beim Marketing und Vertrieb Gas geben, die Effizienz steigern und in neue Produkte investieren. Vivaris, der bisherige Dienstleister und Lohnproduzent solle zum Beispiel von einem regionalen Anbieter zu einem Markenartikelunternehmen geformt werden. Das alles koste Geld und belaste zunächst die Ergebnisse. Ab dem 2. Halbjahr erwarte Schwegmann entsprechende Effekte, die sich ab 2019 voll entfalten sollten. "Wir müssen mehr Kraft auf die Straße bringen, um perspektivisch den Umsatz und vor allem die Erträge deutlich weiter zu steigern."Die Aktie von Berentzen scheine nach den Enttäuschungen einen Boden gefunden zu haben. Liefere der Vorstand wie prognostiziert ab, stehe einer positiven Entwicklung nichts mehr im Wege.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten wieder zum Kauf der Berentzen Gruppe-Aktie. (Analyse vom 01.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Berentzen Gruppe-Aktie:8,04 EUR +1,39% (01.06.2018, 11:45)Tradegate-Aktienkurs Berentzen Gruppe -Aktie:8,03 EUR +1,20% (01.06.2018, 11:04)ISIN Deutsche Berentzen Gruppe-Aktie:DE0005201602WKN Berentzen Gruppe-Aktie:520160Ticker-Symbol Berentzen Gruppe-Aktie:BEZDie BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) ist eine der führenden Getränkegruppen in Deutschland und mit einer Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zugleich einer der ältesten Hersteller von Spirituosen. Die Vorzugsaktie der BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.Mit starken, traditionsreichen Spirituosenmarken und preisattraktiven Private Label-Produkten ist die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft kompetenter Ansprechpartner des Handels und der Gastronomie. Das Markenportfolio umfasst dabei neben international bekannten strategischen Dachmarken Berentzen und Puschkin auch norddeutsche Spirituosenspezialitäten wie Bommerlunder, Doornkaat oder Strothmann.Zudem ist die konzerneigene Tochtergesellschaft Vivaris Getränke GmbH & Co. KG als Herstellerin von Wellness-, Sport- und Energy-Drinks, Limonaden und Mineralwassern seit Jahrzehnten im deutschen Erfrischungsgetränkemarkt erfolgreich aktiv. Mit international tragfähigen Spirituosenmarken ist die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft darüber hinaus in rund 40 Ländern weltweit vertreten. (06.01.2018/ac/a/nw)