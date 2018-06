Bereitet Gold eine Trendumkehr vor?

Aktuell kann der Goldpreis nicht von der schlechten Stimmung an der Börse, die als Reaktion auf die eskalierenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und ihren größten Handelspartnern entstand, profitieren. Im Gegenteil, Gold gab die letzten Tage weiter nach. Ein Analyst allerdings erwartet, dass dies nur das Vorspiel einer Trendumkehr ist und der Goldpreis wieder deutlich zulegen könnte.

So erklärte Metal Bulletin-Analyst Boris Mikanikrezai auf Seeking Alpha am gestrigen Dienstag, dass aktuell ein kurzfristiger Boden im Gold sehr wahrscheinlich erscheine – vor allem auf Grund etwas besserer makroökonomischer Entwicklungen.

Eine der größten Hürden für das gelbe Metall ist der wieder stärkere US-Dollar, der trotz der sich anbahnenden Handelskriege unerwartet Gewinne verbuchte, hieß es. Mikanikrezai aber geht davon aus, dass sich dieser Trend umdrehen wird. Eine weitere Eskalation der Handelskriegsrhetorik könne nämlich Druck auf den Dollar ausüben und den Goldpreis anschieben, glaubt der Experte.

Die harte Haltung der US-Regierung im Handelskonflikt hat bereits zu Gegenmaßnahmen der EU und Chinas geführt. Man könne also davon ausgehen, dass der Konflikt sich eher verschärfen als entspannen werde, so Mikanikrezai. Die globale Risikobereitschaft könne noch deutlicher zurückgehen, der US-Dollar seine anfänglichen Gewinne abgeben und sich der Rückgang der Realzinsen in den USA beschleunigen, führte der Analyst weiter aus.

Dementsprechend geht er davon aus, dass der Goldpreis kurzfristig wieder steigen sollte – wenn auch zunächst in kleineren Schritten.

