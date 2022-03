Beispiellos!

So hatte sich der russische Präsident Putin die Reaktion des Westens sicherlich nicht vorgestellt. Auch wenn es im Hinblick auf Sanktionen teilweise nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt, spielt es für das Ansehen vieler Konzerne eine durchaus bedeutende Rolle. So haben sich mit Coca-Cola, Starbucks, McDonald’s oder auch PayPal weitere Unternehmen aus Russland zurückgezogen, ein bislang beispielloser Vorgang. Andererseits kommen die westlichen Staaten mit der Durchführung harter Sanktionen allmählich an einen Punkt, an dem eine Fortsetzung dieser Strategie auch im eigenen Land erhebliche Schäden nach sich ziehen dürfte. Vor allem die Abhängigkeit Deutschlands vom russischen Gas lässt die Politik zwischen zwei Stühlen sitzen. Entsprechend ist die Hoffnung groß, dass der russische Präsident Putin bald zum Einlenken bewegt werden kann.Im Hinblick auf das Telefonat, welches der deutsche Bundeskanzler Scholz sowie der französische Präsident Macron zum Ende der vergangenen Woche mit dem russischen Präsidenten geführt haben, lässt Ernüchterung zurück. Zwar hat der Markt durchaus positiv auf die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland zum Wochenauftakt reagiert, eine erneute Enttäuschung sollte aber einkalkuliert werden. Und so bewegen sich die Märkte weiterhin zwischen Angst und Hoffnung in einer beachtlichen Kursbandbreite. Am vergangenen Mittwoch konnte der DAX mit einem Anstieg von rund 1.000 Punkte das siebtbeste Ergebnis seiner Geschichte präsentieren. Lässt die Hoffnung auf eine friedliche Lösung wieder nach, dürfte es auch beim DAX weiter nach unten gehen. Entsprechend sind Anstiege bislang weiterhin als Zwischenerholung in einem insgesamt vorhandenen Abwärtstrend zu sehen, womit spekulative Anleger diese Erholungen weiterhin zum günstigen Short-Einstieg nutzen!Viele Fonds aber auch viele Indexanbieter verbannen russische Titel aus ihren Portfolios – zunächst zumindest in der Theorie. Denn der russische Aktienmarkt bleibt weiter geschlossen und damit auch der Handel mit russischen Aktien. Da Gelder der russischen Notenbank im Zuge der westlichen Sanktionen eingefroren sind, kann diese auch keine Stützungskäufe unternehmen. Entsprechend wäre ein Crash die Folge. Dieser wird durch das Schließen der russischen Märkte verhindert, sorgt allerdings dafür, dass sich Investoren auch nicht von ihren russischen Investments trennen können. Insofern darf man gespannt sein, wie sich die Produkte entwickeln, wenn die darin enthaltenen Titel wieder verkauft werden können. Aus aktueller Sicht wäre jedenfalls ein weiterer Rücksetzer nicht überraschend!Viel Erfolg in der kommenden BörsenwocheStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.